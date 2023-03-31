Республике Молдова необходимо получить статус страны, имеющей право на экспорт экологического зерна в США.
Вопрос рассмотрели на прошлой неделе руководство Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и производители, работающие в секторе органического сельского хозяйства, передает moldpres.md
Вице-премьер РМ Владимир Боля заявил, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов начнет необходимые процедуры для облегчения экспорта в США.
«Национальные власти объединят свои усилия для развития экспорта сельхозпродукции на новые рынки с потенциалом поглощения. Сектор органического сельского хозяйства становится все более привлекательным для аграриев, так как спрос на органически сертифицированную продукцию постоянно растет», — подчеркнул министр.
В Республике Молдова органические хозяйства в основном ориентированы на выращивание однолетних зерновых культур.
В настоящее время площадь экологических зерновых культур составляет около 11 тыс. га, или 1,62% пахотных земель, учитываемых в экологическом земледелии.
На европейский рынок поступает наибольший объем молдавского экологического зерна.