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В США хотят закупать экологическое зерно из Молдовы

В США хотят закупать экологическое зерно из Молдовы

Республике Молдова необходимо получить статус страны, имеющей право на экспорт экологического зерна в США.

Вопрос рассмотрели на прошлой неделе руководство Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и производители, работающие в секторе органического сельского хозяйства, передает moldpres.md

Вице-премьер РМ Владимир Боля заявил, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов начнет необходимые процедуры для облегчения экспорта в США.

«Национальные власти объединят свои усилия для развития экспорта сельхозпродукции на новые рынки с потенциалом поглощения. Сектор органического сельского хозяйства становится все более привлекательным для аграриев, так как спрос на органически сертифицированную продукцию постоянно растет», — подчеркнул министр.

В Республике Молдова органические хозяйства в основном ориентированы на выращивание однолетних зерновых культур.

В настоящее время площадь экологических зерновых культур составляет около 11 тыс. га, или 1,62% пахотных земель, учитываемых в экологическом земледелии.

На европейский рынок поступает наибольший объем молдавского экологического зерна.
  • Сегодня, 09:57
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