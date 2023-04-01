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В Одессе открыли табличку, посвященную внесению в список ЮНЕСКО

В Одессе открыли табличку, посвященную внесению в список ЮНЕСКО
фото: edinaya-odessa

В Одессе состоялось торжественное открытие информационной таблички по включению объекта «Исторический центр Одессы» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает edinaya-odessa.org

Мероприятие посетили: Одесский мэр Геннадий Труханов, генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одри Азуле, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова, заместитель министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко.

«Находясь сегодня в этом творческом космополитическом городе, я понимаю почему для нас это так важно. Включение Одессы — это прежде всего месседж солидарности мира с вами, чтобы вы видели, что в эти сложные часы мы вас поддерживаем. Также я хочу отметить наше отношение к тому, что необходимо сохранить культурное наследие от разрушений и оградить его. Я помню случай, когда у вас повредили музей», — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В сохранении коллекции Одесского археологического музея поможет ЮНЕСКО

С целью сохранения исторического наследия Украины генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле объявила о новой инициативе по сохранению коллекции Одесского археологического музея. Это стало возможным благодаря содействию послов доброй воли ЮНЕСКО.

«Я с радостью хочу отметить, что в скором времени мы приступим к новой нашей инициативе по сохранению коллекции Одесского археологического музея. Это становится возможным благодаря организации и содействию одного из послов доброй воли ЮНЕСКО», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Сохранение исторического наследия является важной миссией ЮНЕСКО, и это становится еще более актуальным в контексте войны. Благодаря сотрудничеству, Одесский археологический музей может продолжать хранить свои коллекции для будущих поколений.

«Мы сотрудничаем и наша работа продуктивна с художественным музеем. Мы готовы подставить плечо, готовы выделять деньги ремонтировать фасады и помогать в процессе цифровизации. У нас уже есть наработка в этом направлении», — добавил Геннадий Труханов.
  • Сегодня, 15:52
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