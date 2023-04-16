Фото: LIGA.net/ Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины
Министерство культуры Украины ожидает решения суда об изгнании УПЦ из Киево-Печерской лавры, после чего обеспечивать исполнение этого вердикта будут судебные исполнители. Об этом в интервью изданию «Лигабизнесинформ» заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Как сообщил Ткаченко, министерство культуры, в ведении которого находится заповедник «Киево-Печерская Лавра», ожидает решения суда об изгнании УПЦ.
«Мы в законной плоскости. Отменены решения правительства времен Януковича о бессрочном соглашении, есть предупреждения от заповедника, предоставлены разъяснения. Люди, препятствующие деятельности комиссии, находятся на территории лавры незаконно. Но, чтобы зафиксировать передачу имущества, нам нужно решение суда. И тогда в действие должны вступать [судебные] исполнители», — проинформировал Ткаченко.
Ткаченко не пояснил, зачем понадобилось еще и решение суда, если Минкульт якобы действует «в законной плоскости» и расторгнул договор об аренде лавры, который был заключен в 2013 году сроком на 50 лет, пишет eadaily.com.
Также Ткаченко добавил, что власть «мотивирует» УПЦ покинуть Лавру, в том числе, с помощью уголовных дел.
«Параллельно происходит много других процессов по другим объектам. Есть уголовные дела, в том числе по препятствованию действиям комиссии и повреждению имущества», — уточнил министр.
На вопрос интервьюера, готово ли государство к силовому сценарию, Ткаченко ответил, что обеспечивать решение суда по выселению УПЦ будут судебные исполнители. При этом министр дал понять, что если понадобится, то исполнители будут действовать силой.
«Судебные исполнители должны войти и обеспечить исполнение решения суда», — подчеркнул министр культуры Александр Ткаченко.