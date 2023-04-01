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В России планируют вывести на орбиту спутник-сервер размером со спичечный коробок

В России планируют вывести на орбиту спутник-сервер размером со спичечный коробок
Фото: ФГУП «Космическая связь»


Российская частная компания планирует запустить к осени этого года пико-спутник, который будет выполнять функции сервера. Об этом сообщили ТАСС в компании RuVDS.

"Спутник-сервер хостинг-провайдера RuVDS будет выведен на орбиту с помощью пускового контейнера - уникальной технологии компании "Малые космические системы". Уникальная для России миссия будет осуществлена к осени этого года", - рассказали в компании.

Как отметил основатель и генеральный директор российского хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин, слова которого привели в компании, запуск аппарата будет уникальным для РФ. "Мы запускаем спутник-сервер с целью понять надежность принятых архитектурных решений и перспективы дальнейшего развития подобных проектов. И то, что вывод на орбиту нашего аппарата осуществляется с использованием новой технологии пускового контейнера, - еще один важный пункт. Ведь экспериментальный характер проекта от этого только увеличивается, а значит, увеличивается и его научная ценность. Это будет уникальная миссия для России", - сказал он.

Новая технология позволит выводить аппараты размером 5x5х5 см с помощью ракеты-носителя, на которую установлены пусковые контейнеры для кубсатов размером от 10x10х10 см. В итоге появляется возможность запуска сразу нескольких пико-спутников. В будущем предполагается выводить таким способом на орбиту несколько десятков аппаратов.

В свою очередь генеральный директор компании "Малые космические системы" Владимир Бодров пояснил, что применение пико-спутников обойдется в 10 раз дешевле кубсатов. Предполагается, что пусковой контейнер для запуска спутника-сервера будет интегрирован на аппарат "Стратосат ТК-1".
  • Сегодня, 09:50
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