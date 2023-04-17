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Гастроэнтеролог назвала самый полезный шашлык

Гастроэнтеролог назвала самый полезный шашлык
Фото: A. Shalamov / Chromorange / Globallookpress.com

Шашлык из курицы является самым полезным из всех его видов, считает гастроэнтеролог Ольга Листопадова. Она и бренд-шеф Дмитрий Волочаев рассказали об особенностях приготовления любимого многими блюда.

Врач назвала куриное мясо самым щадящим для организма. Она посоветовала использовать только лук, специи и минеральную воду для его приготовления на мангале или гриле. Нужно воздержаться от добавления уксуса, соусов, маринадов, содержащих консерванты и сахар, сообщает lenta.ru.

3 средних куска шашлыка в день — допустимая порция для здорового человека

«Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками, — предостерегает Листопадова. — От пива тоже необходимо отказаться. Эти напитки раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие», — сказала врач.

Врач также отметила, что обильное употребление жирного мяса может привести к обострению болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Грубая, твердая пища запрещена людям, страдающим язвенной болезнью, скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, пищеводом Баретты.

"Симптомы переедания шашлыка: дискомфорт и опоясывающая боль в районе желудка, правом и левом подреберьях", - отмечает гастроэнтеролог Ольга Листопадова.

Бренд-шеф Дмитрий Волочаев добавил, что шашлык из овощей (цуккини, баклажаны и перцы) полезен для здоровья, так как они содержат витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку.

"Курица или индейка являются отличным выбором для приготовления шашлыка, потому что содержат меньше насыщенных жиров и больше белка, чем говядина или свинина", - рассказал бренд-шеф ресторана Дмитрий Волочаев.

Следует помнить, что на полезность блюда влияет не только его состав, но и правильный способ приготовления. Излишняя термическая обработка овощей может уничтожить многие витамины и минералы, а также привести к образованию канцерогенов в продукте, отметил Волочаев. Поэтому он рекомендует готовить овощной шашлык на гриле или на мангале, поджаривая овощи до легкой корочки, но не пережаривая их.
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