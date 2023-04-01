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36 городов Болгарии вышли на акции протеста против НАТО

36 городов Болгарии вышли на акции протеста против НАТО

Акции под лозунгом «Болгария — зона мира» прошли в 36 городах республики, 23 апреля сообщило Болгарское национальное радио.

Наиболее крупная акция состоялась в столице Болгарии, в которой, по данным организаторов марша, прошли около 12 тыс. человек. В свою очередь, в пресс-службе правоохранительных органов заявили, что в акции приняли участие около 5 тыс. человек, rossaprimavera.ru

Манифестанты требовали, чтобы Болгария не принимала участие в военных конфликтах, указывая на то, что поставки вооружения Украине приведет к увеличению числа жертв, а не к нормализации ситуации.

Кроме этого, участники акции призывали к соблюдению суверенитета республики и закрытию на ее территории военных баз НАТО.

Участники акции собирали подписи под предложением «референдума за мир и суверенитет». В случае набора нужного количества голосов, результаты референдума позволят требовать от правительства Болгарии неучастия республики в вооруженных конфликтах.

Очередная акция «Болгария — зона мира» запланирована на 21 мая.

36 городов Болгарии вышли на акции протеста против НАТО
фото: Gettyimages.ru
  • Сегодня, 09:37
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