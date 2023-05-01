В Великобритании ученые создали модель искусственного интеллекта, которая может выявлять онкологические заболевания эффективнее, чем другие разработки.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в разделе EBioMedicine журнала Lancet, передает snob.ru
Модель была разработана на основе компьютерных томографий (КТ) примерно 500 пациентов с новообразованиями в легких. Во время тестирования ИИ смог определить, являются ли зафиксированные на КТ аномальные образования злокачественными.
Разработчики продолжат проверять его на реальных пациентах, однако для внедрения в диагностику такого инструмента понадобится большое количество времени.
«Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным, выделяя пациентов с высоким риском и ускоряя их переход к более раннему вмешательству», — подчеркнул один из разработчиков Бенджамин Хантер.