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The Guardian: Искусственный интеллект научился определять рак

The Guardian: Искусственный интеллект научился определять рак

В Великобритании ученые создали модель искусственного интеллекта, которая может выявлять онкологические заболевания эффективнее, чем другие разработки.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в разделе EBioMedicine журнала Lancet, передает snob.ru

Модель была разработана на основе компьютерных томографий (КТ) примерно 500 пациентов с новообразованиями в легких. Во время тестирования ИИ смог определить, являются ли зафиксированные на КТ аномальные образования злокачественными.

Разработчики продолжат проверять его на реальных пациентах, однако для внедрения в диагностику такого инструмента понадобится большое количество времени.

«Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным, выделяя пациентов с высоким риском и ускоряя их переход к более раннему вмешательству», — подчеркнул один из разработчиков Бенджамин Хантер.
  • Сегодня, 14:45
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