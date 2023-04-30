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Ученые выявили снижение затрат энергии у людей

Ученые выявили снижение затрат энергии у людей

Ученые из Университета Абердина зафиксировали мировое сокращение количества энергии, затрачиваемой во время отдыха у людей, за последние 30 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism, сообщает lenta.ru

Одной из важных проблем здравоохранения в развитых странах стало ожирение, которое вызывается дисбалансом между потребляемой энергией и количеством, которое расходуется. Предполагалось, что, возможно, основная причина лишнего веса обусловлена тем, что люди увеличили свое употребление продуктов питания и сократили расходы калорий.

Чтобы наиболее точно подсчитать, какое количество энергетических трат происходит в популяции, специалисты использовали метод двойной маркировки воды. Это анализ мочи, при котором человеку дают выпить воду, в которой в молекулах воды водород и кислород заменяется другими формами, а затем измеряется, насколько быстро они выводятся.

Всего было включено более 100 исследований, в ходе которых было проведено около 6000 измерений в Европе и США. После корректировки на возраст и ИМТ выяснилось, что общие затраты энергии снизились с начала 1990-х годов примерно на 7,7 процента у мужчин и на 5,4 процента у женщин.

Ученые обратили внимание и на причины, приводящие к сокращению энергетических трат. Получилось, что расходы на физическую активность даже чуть-чуть подросли. А общий спад обусловлен более сильным снижением энергии, что люди тратят в состоянии покоя.

То есть, и работаем, и даже просто двигаемся чуть больше прежнего, но и отдыхать тянет чаще и подольше. А как известно медикам и ученым, сокращение энергии, что тратится на покой, остается одним из маркеров рисков ожирения.
  • Сегодня, 15:03
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