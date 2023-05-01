В Ханье (Греция) во второй раз провели международный турнир памяти композитора Микиса Теодоракиса. 137 шахматистов разного возраста из 19 стран играли по швейцарской системе. В соревнованиях участвовали и спортсмены из Приднестровья, сообщает novostipmr.com
Для юных игроков организовали специальные номинации.
Тираспольчане набрали по 5 очков и стали призёрами в своих группах:
первую строчку в группе U12 занял Дмитрий Губин (54 место в open-турнире)
третье место среди спортсменов U14 разделили Кирилл Гурецкий (open, 51 место) и Игорь Волков (open, 57 место).
Рыбничанин Александр Скурту (6 очков) в open-турнире занял 21 место.
Победил норвежский гроссмейстер Юхан-Себастьян Кристиансен (7,5 очков).