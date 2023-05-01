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Шахматисты из Тирасполя завоевали призовые места турнира в Греции

Шахматисты из Тирасполя завоевали призовые места турнира в Греции
Фото: t.me/radio1pmr

В Ханье (Греция) во второй раз провели международный турнир памяти композитора Микиса Теодоракиса. 137 шахматистов разного возраста из 19 стран играли по швейцарской системе. В соревнованиях участвовали и спортсмены из Приднестровья, сообщает novostipmr.com

Для юных игроков организовали специальные номинации.

Тираспольчане набрали по 5 очков и стали призёрами в своих группах:

первую строчку в группе U12 занял Дмитрий Губин (54 место в open-турнире)

третье место среди спортсменов U14 разделили Кирилл Гурецкий (open, 51 место) и Игорь Волков (open, 57 место).

Рыбничанин Александр Скурту (6 очков) в open-турнире занял 21 место.

Победил норвежский гроссмейстер Юхан-Себастьян Кристиансен (7,5 очков).
  • Сегодня, 15:15
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