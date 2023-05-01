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5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома

5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома

Какие растения помогут улучшить воздух в доме.

Азалия

Азалия отлично борется с разными вредными примесями в воздухе. Например, растение эффективно нейтрализует аммиак, который в избытке присутствует в бытовой химии для уборки. Именно поэтому лучше всего ставить цветок в те места, где нужно наиболее часто очищать воздух.

Это довольно капризное растение, которое предпочитает прохладный воздух и не терпит жары. Во время цветения лучше и вовсе поставить азалию в помещение, прогретое не выше, чем на 12 градусов. В противном случае она будет цвести очень недолго или вовсе сбросит бутоны. Кстати, брать цветок домой лучше как раз с еще только наклевывающимися соцветиями.

5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома

Хризантема

Хризантемы в доме замечательно справляются с трихлорэтиленом в воздухе (это вещество обычно содержится в лакокрасочных материалах). Если вы недавно красили стены в квартире — поставьте там хризантему, и качество воздуха заметно улучшится.

Как и азалия, этот цветок обожает прохладу. Разновидностей горшечных хризантем множество, но за всеми нужен примерно одинаковый уход. Цветущее растение после покупки лучше пересадить, поскольку в магазине оно обычно помещено в питательный субстрат, который не способен обеспечить растению долгую жизнь. Лучше всего поставить кашпо с хризантемой в полутень. Растение неплохо переносит и рассеянное дневное освещение, а вот прямые яркие лучи только повредят цветку. Поливают его как обычно: не пересушивая почву, но и не заливая чрезмерно.

5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома

Фикус

Мало кто знает, но фикус — это настоящий кондиционер для воздуха в доме. Лучше всего он поглощает формальдегид — вещество, которое присутствует в квартире почти во всем: начиная со стройматериалов и заканчивая упаковочными пакетами.

Фикус неприхотлив и полезен. Ухаживать за растением надо по классической схеме: регулярный полив по необходимости (летом чаще, в зимнее время — реже). Иногда фикус подкармливают, чтобы стимулировать его рост. Это растение любит хорошую освещенность, но способно выживать и в тени. Не стоит помещать его под палящее солнце — на листьях будут ожоги.

5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома


Хлорофитум

Хлорофитум идеально справляется с самыми разными загрязнениями, среди которых даже угарный газ и формальдегид. Лучше всего держать растение на кухне, но оно хорошо подойдет и для других комнат.

Это неприхотливый цветок, который можно поставить на дальнюю полку и благополучно забыть о нем на пару недель. Хлорофитуму не нужен специфический уход, а в зимнее время его вообще поливают довольно редко, поэтому цветок идеален для новичков и лентяев.

5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома

Плющ

Несмотря на суеверия, многие размещают у себя в квартире плющ — и поступают совершенно правильно. Мини-лиана чистит воздух, которым вы дышите. Плющ расщепляет бензол — вещество, которое обычно есть в чернилах, красках и разных моющих средствах. Поставьте его в ванной или рядом с рабочим местом и наслаждайтесь чистым воздухом.

Растение максимально неприхотливо в уходе и может спокойно переносить сквозняки и редкий полив. Если у плюща темно-зеленые листья, ему подойдет тенистый уголок. Если на них есть яркие крапинки, то лучше ставить растение в более освещенное место.

5 лучших растений-кондиционеров для вашего дома
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  • Сегодня, 15:35
  • DTV
  • Просмотров: 6
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