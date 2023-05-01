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Украине можно : Берлинский суд отменил запрет на украинские флаги 8-9 мая

Украине можно : Берлинский суд отменил запрет на украинские флаги 8-9 мая

Берлинский суд отменил объявленный полицией запрет на публичную демонстрацию украинских флагов 8 и 9 мая. Об этом сообщают обжаловавшая запрет местная украинская организация и ее адвокат.

Полиция запретила украинские и российские флаги, но суд принял решение только об украинских - то есть, запрет на российские остается в силе, сообщает bbc.com

"Мы выиграли заседание в первой инстанции. По состоянию на сейчас запрет на украинские флаги и украинские песни снят", - объявила вечером в пятницу организация берлинских украинцев "Вiче" ("вече", Vitsche в немецком написании).

"Административный суд поддержал наше мнение: запрет на украинские флаги является - говоря словами самого суда - очевидно незаконным", - сказал Радио Берлин-Бранденбург адвокат организации Патрик Хайнеманн.

Как поясняет Радио Берлин-Бранденбург, полиция еще может обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

В пятницу, 5 мая, полиция Берлина объявила, что вновь, как и год назад, запретит использование российских и украинских флагов во время памятных мероприятий в честь победы во Второй мировой войне 8 и 9 мая в районах трех основных советских военных мемориалов, расположенных в немецкой столице: Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.

Запрещены также георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, а также исполнение военных песен.

Берлинская полиция надеялась избежать общественной напряженности и столкновений во время памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной войны, путем наложения запретов на советскую, российскую и украинскую символику, уточняет издание. В числе прочего была запрещена демонстрация изображений президента РФ Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского, а также литер V и Z, использующихся российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

  • Сегодня, 09:06
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