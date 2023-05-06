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Евросоюз выделил миллиард евро на снаряды для Украины

Евросоюз выделил миллиард евро на снаряды для Украины
Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Совет Евросоюза одобрил передачу Киеву € 1 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), из которого оплачиваются поставки оружия, для совместных закупок боеприпасов и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте Совета, сообщает eadaily.com

«Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму € 1 млрд из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины. Помощь будет направлена на снабжение украинских Вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, при необходимости, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, это решение — «еще один важный шаг к поставкам на Украину большего количества боеприпасов».

Ранее об одобрении этой инициативы сообщало шведское председательство в Совете Евросоюза.

«Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением € 1 млрд на совместные закупки боеприпасов и ракет», — говорилось в сообщении представительства.

Евросоюз создал фонд мира в 2021 году.

Из него финансируются траты военного и оборонного характера, чтобы предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. В частности, помимо Украины, организация направляет средства в Мозамбик, Сомали, Боснию и Герцеговину.

Общий бюджет фонда оценивается в € 5,69 млрд по текущему курсу на период 2021—2027 годов с годовым потолком от € 420 млн в 2021 году до € 1,132 млрд в 2027 году.

  • Сегодня, 09:13
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