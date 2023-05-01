На рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики поступил проект закона «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», передаёт newspmr.com
«Законопроект подготовлен с целью либерализации уголовного законодательства в сфере преступлений, посягающих на конституционные права и свободы человека и гражданина и предоставления специального основания освобождения от уголовной ответственности лиц, устранивших в полном объеме причиненный их действиям вред, установленному статьей 35 Конституции ПМР праву каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации», - отмечается в пояснительной записке.
Напомним, статьей 139-1 Уголовного кодекса ПМР установлена уголовная ответственность за частичную невыплату свыше трех месяцев, а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации.
Авторы законодательной инициативы предлагают внести дополнения в указанную статью УК ПМР, с целью стимулирования лиц после возбуждения уголовного дела на выплату не выплаченных свыше установленного срока заработной платы и иных платежей и возмещения таким образом причиненного вреда и восстановления нарушенных прав граждан.
Конкретно, проектом закона предлагается дополнить статью 139-1 УК ПМР, в соответствии с которым лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частями первой или второй статьи, освобождаются от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасят задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате и если в их действиях не содержится иного состава преступления.