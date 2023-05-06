6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб, передаёт interfax.ru
Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.
Следствие квалифицировало произошедшее как теракт (ст. 205 УК РФ).
Самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобиль писателя Захара Прилепина, было очень мощным, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Мощность взрывного устройства оценивается более чем в 3 кг в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, взрывчатка была заложена под днищем передней части автомобиля. "Взрывное устройство было расположено, судя по всему, таким образом, чтобы нанести максимальный урон водителю и пассажиру на переднем сиденье, однако Прилепина в этот раз за рулем не оказалось, на этом месте был водитель, совмещающий функции охранника. Он погиб", - сказал он.
В машине с Захаром Прилепиным была его дочь, но он высадил её на даче. Когда иномарка отъехала на 200 метров прогремел взрыв, сообщает vesiskitim.ru
Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная группировка украинских и крымских татар «Атеш» (запрещена на территории РФ). Они заявили, что давно пытались найти и ликвидировать россиянина за политические взгляды. Сутками ранее Захар Прилепин поддержал ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что не успел позвонить и поблагодарить, сейчас, пользуясь случаем, передает: «Что держит пальцы крестиком за его здоровье», пишет vesiskitim.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, в результате которого погиб его водитель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт interfax.ru
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала она.
Позднее в субботу в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что задержанный мог следить за писателем.
"Задержанному около 30 лет, он зарегистрирован на территории Нижегородской области. По приметам он совпадает с описанием постороннего мужчины, которого на протяжении двух дней видели вблизи дома Прилепина в деревне Пионерское, а позднее возле машины писателя на трассе", - сказали в службах.
Там также сообщили, что "разыскивается как минимум еще один мужчина, который накануне был замечен рядом с деревней на автомобиле без номеров".
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что погибшим при взрыве автомобиля, в котором находился Прилепин, был 27-летний боец ополчения из ЛНР Александр Шубин. По информации источника, Шубин с 2014 года служил рядовым в батальоне Прилепина. Сам писатель некоторое время назад был заместителем командира батальона, пишет gazeta.ru
Захар Прилепин сейчас находится в больнице, в результате покушения он получил переломы, его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.