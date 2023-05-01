В преддверии Дня Победы молодое пополнение Вооружённых сил Приднестровья приняло военную присягу. Новобранцев весеннего призыва поздравил начальник главного штаба Вооруженных сил генерал-майор Павел Михайлов, сообщает novostipmr.com со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Предварительно все они прошли курс подготовки молодого солдата, в ходе которого привыкали к строгому распорядку дня, изучали основы военного дела, опробовали в деле штатное вооружение. Новобранцы изучали основные положения и статьи общевоинских уставов, основы строевой и огневой подготовки, занимались физической подготовкой.
Еще один этап обучения – на специально оборудованных учебных местах военнослужащие осваивают порядок выполнения неполной разборки-сборки автомата, тренируются в выполнении других нормативов по огневой подготовке.
«Для меня здесь нет ничего сложного, так как я выпускник Тираспольского Суворовского военного училища. Именно там меня научили азам военного дела, а сейчас я могу это применить на практике без особого труда. Я считаю, что каждый мужчина должен пройти армейский путь, потому что он закаляет и делает мужественнее», – отметил один из новобранцев.
Сегодня новобранцы, которые совсем недавно надели военную форму, в торжественной обстановке, в присутствии своих командиров и родителей присягнули на верность Родине и поклялись достойно выполнять свой воинский долг. «Это было очень волнительно и очень сложно. Стоя на плацу, мы вспоминаем, какой сложной была подготовка к этому дню, но всё прошло хорошо. Очень рады, что увидели своих близких и родных. Думаю, они гордятся мной», – отметил новобранец.
После принятия присяги войсковой священник благословил новобранцев на ратную службу, а командиры произнесли слова напутствия и пожелали новобранцам мирного неба над головой и успешной службы. Рота почётного караула по традиции выступила с показательной программой.