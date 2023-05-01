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В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей
фото : mvdpmr.org

В чемпионате по скоростному маневрированию на титулы «Лучший автомобилист – 2023», «Лучший мотоциклист – 2023» и «Автоледи – 2023» претендовали около 40 водителей. Соревнования прошли в Тирасполе и Слободзее. Для участников это отличный шанс проверить свои навыки езды за рулём, показать водительское мастерство.

С учётом времени каждый конкурсант выполнил десять элементов, среди которых «ворота», «змейки» передним и задним ходом, круг, бокс, эстафета, колейный мост. С ними водители сталкиваются за рулём своих авто ежедневно, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Судьи начисляли штрафные баллы, если во время движения были сбиты или зацеплены ограничители.

Участники боролись за победу в личном зачёте. В Тирасполе лучшим автомобилистом признан Роман Пекельняк, сильнейшим мотоциклистом – Борис Конабиевский, замечательной автоледи стала Людмила Тимофеева. В Слободзее среди автомобилистов-мужчин победу одержал Пётр Глодин, а Надежда Жарковская была признана превосходной автоледи. Первое место среди мотоциклистов занял Денис Першин.

Победителям и призёрам вручили заслуженные награды. Обладатели первых мест примут участие в республиканском чемпионате, приуроченном ко Дню автомобилиста. Соревнования пройдут в октябре.

фото:пресс-служба МВД ПМР
В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

В Тирасполе и Слободзее выбрали лучших водителей

  • Вчера, 21:21
  • DTV
  • Просмотров: 41
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