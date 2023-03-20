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В Киеве раскритиковали намерение Молдовы ввести запрет на импорт ряда культур

В Киеве раскритиковали намерение Молдовы ввести запрет на импорт ряда культур
фото: Igor Tkachenko/Reuters

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур, сообщили в субботу в министерстве аграрной политики Украины, передаёт РИА Новости

Ранее в пресс-службе минсельхоза Молдовы сообщили, что вице-премьер, министр сельского хозяйства РМ Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины.

"Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также отметил, что непонятными являются основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдову", - говорится в сообщении на сайте министерства. Сообщается, что Сольский посетил Кишинев, где провел встречу со своим молдавским коллегой.

"Количество местных зерновых на складах велико, что оказывает давление на фермеров. Они обеспокоены тем, что у них не будет места для нового урожая. В то же время тенденция экспорта отечественного зерна идет вниз, логистические расходы увеличились, а цены на международных биржах рухнули. Нашим фермерам необходимо максимально использовать свои запасы зерна и подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону ", - цитирует Владимира Боля, radiomoldova.md

ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.

  • Вчера, 21:36
  • DTV
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