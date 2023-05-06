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Пентагон заказал наземные системы для сети космической связи на случай ядерной войны

Пентагон заказал наземные системы для сети космической связи на случай ядерной войны
Иллюстрация: spacenews.com

Компании Lockheed Martin и Raytheon по заказу Космических сил США будут разрабатывать наземные системы для сети космической связи следующего поколения, способной пережить ядерную атаку. Об этом сообщило американское издание Space News, пишет eadaily.com

Каждая из компаний заключила с Космическими силами США контракт на сумму в 30 миллионов долларов на разработку прототипов наземной системы для программы Evolved Strategic Satcom (ESS).

Отмечается, что ESS — это секретная система спутниковой связи, предназначенная для работы в случае ядерной войны. Спутники ESS и наземные системы будут «частью национальной архитектуры ядерной связи, которая позволит президенту через военную цепочку командования… управлять стратегическими бомбардировщиками, баллистическими подводными лодками и межконтинентальными баллистическими ракетами». Пентагон намерен вложить в программу ESS $ 6,5 млрд в течение следующих пяти лет. В перспективе спутники ESS должны заменить космические аппараты Advanced Extremely High Frequency (AEHF).

Компании Boeing и Northrop Grumman, пишет издание, разрабатывают конкурирующие проекты спутников.

На разработку прототипов отводится 18 месяцев.

  • Вчера, 21:44
  • DTV
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