Глава Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики Светлана Иванишина представила отчет о реализации государственной целевой программы «Учебник», рассчитанной на 2022-2026 годы.
«Предыдущая госпрограмма «Учебник» завершила свое действие в 2021 году и ее результаты показали, что даже с учетом недофинансирования, ГЦП остается единственным государственным источником финансирования для приобретения и издания учебной и учебно-методической литературы для детских садов, школ, коррекционных учреждений и техникумов Приднестровья», - отметила Светлана Иванишина.
В период действия предыдущей госпрограммы с 2017 по 2021 годы, в школы с молдавским языком обучения поступили 5 750 экземпляров учебной литературы (25 наименований), в школы и техникумы с русским языком обучения – 6 300 экземпляров учебников (4 наименования), школы с украинским языков обучения получили 400 экземпляров учебной литературы и пособий (9 наименований).
По словам министра, изначально в госпрограмме на 2022 год было запланировано финансирование на 641,5 тыс. рублей. Но в республиканский бюджет, в связи с экономической ситуацией, в итоге заложили на 60% меньше средств – 237,4 тыс. рублей, пишет newspmr.com.
В 2022 году изготовлено 7 готовых к печати оригинал-макетов учебных изданий, в том числе содержащих республиканский компонент, для организаций образования с русским, молдавским и украинским языками обучения. В прошлом году были изданы и переданы в специальные коррекционные организации образования и в техникумы и колледжи 1 920 экземпляров учебников. Это 17 наименований учебной литературы.
В нынешнем и последующих годах по программе «Учебник» государство продолжит обеспечивать приднестровские школы учебниками на молдавском и украинском языках, учебно-методическую литературу будут получать детские сады, специальные (коррекционные) организации образования, профессиональные учреждения.