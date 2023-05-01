В Глубчице, на юго-западе Польши, снесли памятник благодарности Красной армии, увековечивавший память 676 солдат 1-го Украинского фронта. Это 28-й советский памятник, снесенный в текущем году в Польше
Постсоветский памятник стоит в Глубчицах (Опольское воеводство) с 1945 года. Его возвели в память о воинах Красной Армии, павших в боях за город. Об этом сообщает Interia Wydarzenia.
Это 28-й советский памятник, снесенный в текущем году в Польше, заявил президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Всего, по его словам, в стране осталось около 30 подобных монументов.
«Мы будем удовлетворены, когда последний из них будет снесен. Большинство местных органов власти открыты для наших предложений [по демонтажу советских памятников]. Некоторые, к сожалению, до сих пор противятся», — сказал Навроцкий.
В Польше участились случаи сноса советских памятников после начала специальной военной операции на Украине. В августе 2022 года в городе Бжег демонтировали советский памятник солдатам Красной армии.