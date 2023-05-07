Dnestr.TV

 
0

В России инициируют запрет на продажу алкоголя гражданам до 21 года

В России инициируют запрет на продажу алкоголя гражданам до 21 года
Фото: открытые источники

Депутат Госдумы и глава "Трезвой России" Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года, такую меру поддерживает большинство граждан.

"Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки… Буду добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года", — сказал Хамзаев РИА Новости.

Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.

Парламентарий добавил, что Минздраву также следует настаивать на конкретной позиции. Он добавил, что частичный запрет продажи алкоголя с 21 года — "полумера".
  • Сегодня, 18:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна