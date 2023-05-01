В Приднестровье готовятся отметить 78-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Публикуем программу торжественных мероприятий, которые пройдут 9 Мая в ряде городов и районов республики.
Тирасполь
В 9:00 на Мемориале воинской славы начнётся церемония возложения цветов.
В 9:20 у Дворца детско-юношеского творчества поднимут знамя Победы.
С 10:00 до 17:00 в филиалах МУ «Тираспольский объединённый музей» объявлен День открытых дверей.
В 10:00 начнёт свою работу выставка декоративно-прикладного творчества. Экспонаты можно увидеть на аллее фонтанов Екатерининского парка.
В 12:00 горожан и гостей столицы приглашают на праздничный концерт «Победа в сердце каждого живёт». Мероприятие пройдёт на сценической площадке Екатерининского парка.
В 18:00 в микрорайоне Октябрьский (сквер Авиаторов) начнётся концертная программа «Солнечный май».
В 18:55 будет объявлена Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».
В 19:00 начнётся большой праздничный концерт. На сценической площадке Екатерининского парка будут звучать песни военных лет.
В 21:00 прогремит салют.
Бендеры
Мемориал воинской Славы 9:00 ч. - Митинг, церемония возложения цветов «Минувших лет святая память».
с. Гиска, парк Победы 10:00 ч. - Торжественный митинг, солдатский привал с угощением, выставка атрибутов военного времени, стилизованная фотозона.
с. Протягайловка, Памятный знак на месте расстрела советских разведчиков 10:00 ч. - Торжественная церемония возложения цветов к могилам павших войнов.
Микрорайоны города 14:00-18:00 ч. - Работа подвижных вещательных станций озвучивания на военной технике открытого типа по центральным улицам города с творческими коллективами и трансляцией песен военных лет.
18:55 ч. - Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания».
Фонтан с. Протягайловка 19:00 ч. - Солдатский привал с угощением. 19:30 ч. - Показ художественного фильма о событиях Великой Отечественной войны.
Площадь Освобождения 18:00-21:00 ч. - Праздничная концертная программа. Полевая кухня. 21:00 ч. - Праздничный салют.
19:00, Дом Культуры г.Слободзея р/ч - Театрализованное представление «Праздник со слезами на глазах»;
г. Слободзея, молдавская часть:
10.00, Площадь Ленина г. Слободзея - Торжественный митинг «Память бессмертна!» и возложение цветов к Мемориалу Славы;
10.30, Площадь Дома культуры - Встреча ветеранов и представителей общественных организаций «Землянка»;
11.00, Аркадный комплекс - Праздничный концерт «День Победы! Это праздник со слезами на глазах!»;
Работа тематических выставок Слободзейского исторического музея, библиотеки, детской художественной школы, ЦДЮТ;
Мастер-класс по изготовлению сувениров из георгиевской ленты «Цвета Победы», для детей, коллектива ДПТ «Магия творчества».
Игровая программа «Пусть всегда будет Мир!» для детей;
19.00, Аркадный комплекс - Концертная программа «И снова май, цветы, салют»;
21.00, Аркадный комплекс – Праздничный салют.
с. Карагаш:
10:00, Мемориал Славы с. Карагаш - Митинг «Эхо Победы». Торжественная церемония возложения венков и цветов к могилам павших воинов.
11.00, Дом культуры с. Карагаш - Концерт творческих коллективов Дома культуры «Песни огненных лет…».
19:00, Дом культуры с. Карагаш - Народное гуляние «Мы- внуки твои, Победа!».
с. Суклея:
8.30 -10.00 – Возложение цветов к памятнику «Танковая переправа»;
9.30 - шествие «Бессмертный полк» от администрации к Мемориалу павшим солдатам по ул. Котовского;
10.00 – движение к Мемориалу Славы по ул. Чапаева и митинг-реквием «Это наше время и это наша Победа».
14:00, Дом культуры с. Суклея - Концертная программа «Слово – живым, память – павшим».
с. Ближний Хутор:
10:00, Дом культуры с. Ближний Хутор - Митинг – реквием «Была война. Была победа».
10:30, Дом культуры с. Ближний Хутор - Праздничная концертная программа «Война. Победа. Память».
Возложение цветов к Мемориалу Славы.
с. Парканы:
10:00, Площадь администрации с. Парканы, Мемориал славы с.Парканы - Митинг-реквием «И сколько ни пройдёт веков, памяти этой мы будем верны…», возложение цветов.
10.45. площадь ДК – Флешмоб «Память в сердцах поколений».
11:00, Большой зал Дома культуры с. Парканы - Праздничный концерт «Из поколения в поколение память в песнях живет!».
с. Терновка:
10:00, Мемориал Славы с. Терновка - Митинг «Живет Победа в поколениях».
10.30, ул. Ленина – Смотр строя и песни «Мы этой памяти верны»
11:00, ул. Ленина - Акция "Бессмертный полк".
12:00, Дом культуры с.Терновка - Праздничный концерт "И помнит мир спасённый".
с. Кицканы:
10:00, Мемориал «Братские могилы» с. Кицканы - Митинг «Подвиг, которому не подвластно время…».
14.00, Мемориальный комплекс «Кицканский плацдарм» - Завершение республиканского автопробега, организованного Союзом защитников Приднестровья и митинг в честь Дня Победы с выступлением творческих коллективов ДК.
МУ «Объединённый историко-краеведческий музей г. Григориополь» В течение дня — Цикл фотовыставок: «Победа в лицах», «Медсанбат на передовой», «Не померкнет летопись Победы».
МУ «Григориопольская Централизованная библиотечная система» 9:00 — 13:00 — Фото-документальная выставка «Лица Победы: наши земляки — участники Великой Отечественной войны» — ко Дню Победы.
Центральный парк культуры и отдыха г. Григориополь 9:30 — 10:00 — Передвижной праздничный концерт с использованием военного автомобиля;
9:30 — Полевая кухня;
10:00 — Концертная программа «Победный май»;
10:00 — 14:00 — Выставка «Прикоснись к Победе».
Город Григориополь — село Спея 9:30 — 13:00 — Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому, организация передвижного праздничного концерта с использованием военного автомобиля;
14:00 — 19:00 — Передвижной концерт «Герои давно отгремевшей войны» с использованием военного автомобиля для поздравления жителей города.
Площадь часовни «Троеручица» 18:55 — Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания.
Центральный парк культуры и отдыха г. Григориополь (Зелёный театр) 19:00 — 21:00 — Праздничная концертная программа «Нам нужна одна Победа».
Стадион Центрального парка культуры и отдыха 21:30 — Праздничный салют; 21:00 — 23:00 — Массовое гулянье «Ради жизни на Земле».
Дубоссары
В 8:00 на Кургане Славы, у памятника советским воинам и односельчанам в микрорайонах Лунга и Коржево состоятся церемонии возложения цветов. В 9:30 на площади Победы пройдёт открытие праздничных мероприятий. Там же в 10:00 стартует веломарафон «Заезд Победы». Маршрут: ул. Советская - ул. Ломоносова - ул. Моргулец – ул. Октябрьская – ул. Советская – Мемориал Воинской Славы.
Традиционная «Землянка» начнётся в 11:00 по улице Советской. Там же начнут свою работу игровые зоны, аттракционы, праздничная торговля, выставка историко-краеведческого музея «Весна Победы» под открытым небом. Также будет представлена слайд-презентация «Бессмертный полк историко-краеведческого музея».
Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» будет объявлена в 18:55.
На площади Победы в 19:30 зазвучат песни военных лет. На праздничный концерт «Победный май» приглашаются все желающие. Салют дадут в 21:00, массовые гулянья начнутся в 21:30.
Рыбница
В 9:00 у памятного знака генерал-майору К. Н. Цветкову начнётся церемония возложения живых цветов. В это же время стартует акция «Бессмертный полк» (в окнах домов).
С 9:00 до 14:00 в парке Кирова развернётся импровизированная «Землянка». Там же будет представлена баннерная выставка-фотозона.
На Обелиске Славы в 9:30 пройдёт торжественный митинг.
Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» будет объявлена в 18:55.
В 19:00 всех приглашают на праздничный концерт, который состоится на площади Победы. В 21:00 дадут салют.
Каменка
В 8:00 к мемориальному комплексу на городском кладбище, к памятному знаку погибшим в годы немецко-румынской оккупации, расположенному на автостанции, к барельефам Героев Советского Союза в сквере Героев и к Мемориалу Славы возложат живые цветы.
В 8:30 на площади 60-летия Октября пройдёт акция «Георгиевская ленточка». В это же время стартует мотопробег мотодвижением «Викинг». Маршрут следования: площадь 60-летия Октября, улица Ленина, Мемориал Славы, парк им. П. Х. Витгенштейна.
В 9:00 на площади перед государственной администрацией состоится церемония поднятия знамени Победы. В 9:30 парке им. П. Х. Витгенштейна пройдёт митинг-реквием.
Затем начнёт свою работу выставка произведений учащихся Каменской детской художественной школы «Этих дней не смолкнет Слава». Там же можно будет ознакомиться с экспозицией «Была война, была победа» Каменского комплекса мемориальных музеев.
В 10:00 начнётся литературно-музыкальная композиция «Была война…», которую представят артисты Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой.
В 18:55 приднестровцы почтут память павших воинов минутой молчания.
В течение дня на центральных улицах города будет звучать музыка военных лет. В 20:00 начнутся массовые гулянья.
P. S. С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах госадминистаций.