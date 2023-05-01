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Афиша праздничных мероприятий

Афиша праздничных мероприятий
Изображение: открытые источники

В Приднестровье готовятся отметить 78-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Публикуем программу торжественных мероприятий, которые пройдут 9 Мая в ряде городов и районов республики.

Тирасполь

В 9:00 на Мемориале воинской славы начнётся церемония возложения цветов.

В 9:20 у Дворца детско-юношеского творчества поднимут знамя Победы.

С 10:00 до 17:00 в филиалах МУ «Тираспольский объединённый музей» объявлен День открытых дверей.

В 10:00 начнёт свою работу выставка декоративно-прикладного творчества. Экспонаты можно увидеть на аллее фонтанов Екатерининского парка.

В 12:00 горожан и гостей столицы приглашают на праздничный концерт «Победа в сердце каждого живёт». Мероприятие пройдёт на сценической площадке Екатерининского парка.

В 18:00 в микрорайоне Октябрьский (сквер Авиаторов) начнётся концертная программа «Солнечный май».

В 18:55 будет объявлена Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».

В 19:00 начнётся большой праздничный концерт. На сценической площадке Екатерининского парка будут звучать песни военных лет.

В 21:00 прогремит салют.

Бендеры

Мемориал воинской Славы
9:00 ч. - Митинг, церемония возложения цветов «Минувших лет святая память».

с. Гиска, парк Победы
10:00 ч. - Торжественный митинг, солдатский привал с угощением, выставка атрибутов военного времени, стилизованная фотозона.

с. Протягайловка, Памятный знак на месте расстрела советских разведчиков
10:00 ч. - Торжественная церемония возложения цветов к могилам павших войнов.

Микрорайоны города
14:00-18:00 ч. - Работа подвижных вещательных станций озвучивания на военной технике открытого типа по центральным улицам города с творческими коллективами и трансляцией песен военных лет.

18:55 ч. - Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания».

Фонтан с. Протягайловка
19:00 ч. - Солдатский привал с угощением.
19:30 ч. - Показ художественного фильма о событиях Великой Отечественной войны.

Площадь Освобождения
18:00-21:00 ч. - Праздничная концертная программа. Полевая кухня.
21:00 ч. - Праздничный салют.

Слободзея

г. Слободзея, русская часть:

9:00, Мемориал Славы, р/ч г. Слободзея - Митинг «Какою ценою досталась Победа»;

19:00, Дом Культуры г.Слободзея р/ч - Театрализованное представление «Праздник со слезами на глазах»;

г. Слободзея, молдавская часть:

10.00, Площадь Ленина г. Слободзея - Торжественный митинг «Память бессмертна!» и возложение цветов к Мемориалу Славы;

10.30, Площадь Дома культуры - Встреча ветеранов и представителей общественных организаций «Землянка»;

11.00, Аркадный комплекс - Праздничный концерт «День Победы! Это праздник со слезами на глазах!»;

Работа тематических выставок Слободзейского исторического музея, библиотеки, детской художественной школы, ЦДЮТ;

Мастер-класс по изготовлению сувениров из георгиевской ленты «Цвета Победы», для детей, коллектива ДПТ «Магия творчества».

Игровая программа «Пусть всегда будет Мир!» для детей;

19.00, Аркадный комплекс - Концертная программа «И снова май, цветы, салют»;

21.00, Аркадный комплекс – Праздничный салют.

с. Карагаш:

10:00, Мемориал Славы с. Карагаш - Митинг «Эхо Победы». Торжественная церемония возложения венков и цветов к могилам павших воинов.

11.00, Дом культуры с. Карагаш - Концерт творческих коллективов Дома культуры «Песни огненных лет…».

19:00, Дом культуры с. Карагаш - Народное гуляние «Мы- внуки твои, Победа!».

с. Суклея:

8.30 -10.00 – Возложение цветов к памятнику «Танковая переправа»;

9.30 - шествие «Бессмертный полк» от администрации к Мемориалу павшим солдатам по ул. Котовского;

10.00 – движение к Мемориалу Славы по ул. Чапаева и митинг-реквием «Это наше время и это наша Победа».

14:00, Дом культуры с. Суклея - Концертная программа «Слово – живым, память – павшим».

с. Ближний Хутор:

10:00, Дом культуры с. Ближний Хутор - Митинг – реквием «Была война. Была победа».

10:30, Дом культуры с. Ближний Хутор - Праздничная концертная программа «Война. Победа. Память».

Возложение цветов к Мемориалу Славы.

с. Парканы:

10:00, Площадь администрации с. Парканы, Мемориал славы с.Парканы - Митинг-реквием «И сколько ни пройдёт веков, памяти этой мы будем верны…», возложение цветов.

10.45. площадь ДК – Флешмоб «Память в сердцах поколений».

11:00, Большой зал Дома культуры с. Парканы - Праздничный концерт «Из поколения в поколение память в песнях живет!».

с. Терновка:

10:00, Мемориал Славы с. Терновка - Митинг «Живет Победа в поколениях».

10.30, ул. Ленина – Смотр строя и песни «Мы этой памяти верны»

11:00, ул. Ленина - Акция "Бессмертный полк".

12:00, Дом культуры с.Терновка - Праздничный концерт "И помнит мир спасённый".

с. Кицканы:

10:00, Мемориал «Братские могилы» с. Кицканы - Митинг «Подвиг, которому не подвластно время…».

14.00, Мемориальный комплекс «Кицканский плацдарм» - Завершение республиканского автопробега, организованного Союзом защитников Приднестровья и митинг в честь Дня Победы с выступлением творческих коллективов ДК.

с. Чобручи:

09:00, Мемориал Славы с.Чобручи - Праздничный митинг «Память жива!», для смешанной аудитории

10:00, Дом культуры с.Чобручи - Праздничный концерт «А завтра была война…».

п. Красное:

10:00, Площадь Мемориала Героев павших в годы ВОВ 1941-1945гг. п. Красное – Митинг-концерт «Салют Победы не померкнет».

10:30, Дом культуры п. Красное - Литературно-музыкальная композиция «Война. Победа. Память», театра художественного слова «Жизнь».

с. Глиное:

10:00, Братская могила с. Глиное - Митинг «Память в камне, навеки хранимая».

13:00, Дом культуры с.Глиное - Концертная программа «Великая Победа!».

с. Коротное:

10:00, Мемориал Славы с.Коротное - Митинг «Мы памяти своей верны». Возложение цветов.

11:00, Парк Дома культуры с.Коротное - Концерт, посвященный «Поклонимся великим тем годам».

13.00, парк села - спортивные соревнования.

с. Незавертайловка:

9:30, Площадь Дома культуры с. Незавертайловка – Торжественный митинг «Сюда нас память позвала» и возложение цветов к Мемориалу.

11.00, Дом культуры с. Незавертайловка – Литературно-музыкальная композиция «Не забыть нам годы боевые» с участием коллектива художественного слова «Тайна».

13.00, стадион с. Незавертайловка – национальная борьба трынта.

15.00, стадион с. Незавертайловка – товарищеский матч по футболу.

с. Новая Андрияшевка:

09:00, Мемориал славы с. Новая Андрияшевка - Торжественный митинг.

с. Ново-Котовск:

10.00 - Митинг "У вечного огня";

10.30 - Акция «Цветы памяти» + тематическая выставка «Мы помним, мы гордимся»;

11.00, Дом культуры - Концертная программа «И помнит мир, спасённый»;

с. Приозёрное:

12:00, Дом культуры с.Приозерное - Концертная программа «Мир! Май! Победа!».

с. Владимировка:

10:00, Площадь Дома культуры с. Владимировка - Митинг-реквием «В этот день не смолкнет

слава!».

11:30, Дом культуры с. Владимировка - Праздничный концерт «Война. Весна. Победа.».

п. Первомайск:

10:00, Мемориал п. Первомайск - Митинг «День Памяти».

20.00, Мемориал п. Первомайск – Акция «Свеча памяти».

Григориополь

Мемориал «Скорбящая мать»
9:00 — Торжественный митинг. Церемония возложения венков и цветов.

МУ «Объединённый историко-краеведческий музей г. Григориополь»
В течение дня — Цикл фотовыставок: «Победа в лицах», «Медсанбат на передовой»,
«Не померкнет летопись Победы».

МУ «Григориопольская Централизованная библиотечная система»
9:00 — 13:00 — Фото-документальная выставка «Лица Победы: наши земляки — участники Великой Отечественной войны» — ко Дню Победы.

Центральный парк культуры и отдыха г. Григориополь
9:30 — 10:00 — Передвижной праздничный концерт с использованием военного автомобиля;

9:30 — Полевая кухня;

10:00 — Концертная программа «Победный май»;

10:00 — 14:00 — Выставка «Прикоснись к Победе».

Город Григориополь — село Спея
9:30 — 13:00 — Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому, организация передвижного праздничного концерта с использованием военного автомобиля;

14:00 — 19:00 — Передвижной концерт «Герои давно отгремевшей войны» с использованием военного автомобиля для поздравления жителей города.

Площадь часовни «Троеручица»
18:55 — Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания.

Центральный парк культуры и отдыха г. Григориополь (Зелёный театр)
19:00 — 21:00 — Праздничная концертная программа «Нам нужна одна Победа».

Стадион Центрального парка культуры и отдыха
21:30 — Праздничный салют;
21:00 — 23:00 — Массовое гулянье «Ради жизни на Земле».

Дубоссары

В 8:00 на Кургане Славы, у памятника советским воинам и односельчанам в микрорайонах Лунга и Коржево состоятся церемонии возложения цветов. В 9:30 на площади Победы пройдёт открытие праздничных мероприятий. Там же в 10:00 стартует веломарафон «Заезд Победы». Маршрут: ул. Советская - ул. Ломоносова - ул. Моргулец – ул. Октябрьская – ул. Советская – Мемориал Воинской Славы.

Традиционная «Землянка» начнётся в 11:00 по улице Советской. Там же начнут свою работу игровые зоны, аттракционы, праздничная торговля, выставка историко-краеведческого музея «Весна Победы» под открытым небом. Также будет представлена слайд-презентация «Бессмертный полк историко-краеведческого музея».

Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» будет объявлена в 18:55.

На площади Победы в 19:30 зазвучат песни военных лет. На праздничный концерт «Победный май» приглашаются все желающие. Салют дадут в 21:00, массовые гулянья начнутся в 21:30.

Рыбница

В 9:00 у памятного знака генерал-майору К. Н. Цветкову начнётся церемония возложения живых цветов. В это же время стартует акция «Бессмертный полк» (в окнах домов).

С 9:00 до 14:00 в парке Кирова развернётся импровизированная «Землянка». Там же будет представлена баннерная выставка-фотозона.

На Обелиске Славы в 9:30 пройдёт торжественный митинг.

Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» будет объявлена в 18:55.

В 19:00 всех приглашают на праздничный концерт, который состоится на площади Победы. В 21:00 дадут салют.

Каменка

В 8:00 к мемориальному комплексу на городском кладбище, к памятному знаку погибшим в годы немецко-румынской оккупации, расположенному на автостанции, к барельефам Героев Советского Союза в сквере Героев и к Мемориалу Славы возложат живые цветы.

В 8:30 на площади 60-летия Октября пройдёт акция «Георгиевская ленточка». В это же время стартует мотопробег мотодвижением «Викинг». Маршрут следования: площадь 60-летия Октября, улица Ленина, Мемориал Славы, парк им. П. Х. Витгенштейна.

В 9:00 на площади перед государственной администрацией состоится церемония поднятия знамени Победы. В 9:30 парке им. П. Х. Витгенштейна пройдёт митинг-реквием.

Затем начнёт свою работу выставка произведений учащихся Каменской детской художественной школы «Этих дней не смолкнет Слава». Там же можно будет ознакомиться с экспозицией «Была война, была победа» Каменского комплекса мемориальных музеев.

В 10:00 начнётся литературно-музыкальная композиция «Была война…», которую представят артисты Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой.

В 18:55 приднестровцы почтут память павших воинов минутой молчания.

В течение дня на центральных улицах города будет звучать музыка военных лет. В 20:00 начнутся массовые гулянья.

P. S. С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах госадминистаций.
  • Вчера, 19:33
  • DTV
  • Просмотров: 52
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