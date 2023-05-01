Вопреки прогнозу специалистов Ассоциации картофелеводов Молдовы, ранний местный картофель, выращенный в теплицах и на полях под агрилом, не появится на молдавском рынке в конце первой декады мая. Из-за похолодания во второй половине апреля, вероятнее всего, первые партии продукции нового урожая начнут продаваться не ранее третьей недели текущего месяца.
В бутиковом ритейле Кишинева уже есть картофель, который продавцы позиционируют как «молдавский». Внешне он отличается от импортного (Египет, Марокко, Израиль) формой клубней и более светлым цветом, его розничная цена выше североафриканской продукции на 7-10%. Аналитики EastFruit предполагают, что, скорее всего, под видом «молдавского» ритейлеры продают конечному потребителю азербайджанский картофель, поступающий в Республику Молдова малыми партиями через порты Румынии.
Учитывая ограниченное предложение импортной продукции и запаздывающий старт продаж местного молодого картофеля, сравнительно высокие (на 10-15% выше прошлогоднего уровня) цены на этот товар, вероятно, продержатся до конца мая. Однако, если вопреки метеопрогнозу, на будущей неделе похолодания в Молдове не будет, в последнюю неделю месяца на внутренний рынок поступит сразу много картофеля невысокого качества (мелкого). В результате чего уровень цен не выдержит давления и, все-таки, снизится.