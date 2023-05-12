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Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов

Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов

Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко, сообщает РИА Новости
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"В четверг, 11 мая 2023 года, Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 миллионов долларов. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", - приводит слова Марченко сайт ведомства.

По словам министра, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности страны. Отмечается, что ссуда предоставлена в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта.

Как заявлял ранее Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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