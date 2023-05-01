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В Госдуме РФ готовят проект "налога на развлечение"

В Госдуме РФ готовят проект "налога на развлечение"

Депутат Госдумы России от фракции КПРФ Михаил Матвеев предложил способ помощи мобилизованным. По замыслу народного избранника, в стране можно ввести так называемый налог на развлечение. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает BFM.Ru.

«Есть предложение ввести такой налог на веселье, чтобы люди, которые посещают кафе, рестораны, ночные клубы, 1% со своего счета перечисляли в, возможно, тот фонд, о котором говорил президент,— фонд поддержки семей мобилизованных»,— сказал господин Матвеев в эфире самарского радио «Комсомольская правда». По его словам, с инициативой выступил один местный ресторатор, который считает, что удержание 1% от счета будет необременительно для посетителя, пишет kommersant.ru

Михаил Матвеев заявил, что сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Он не уточнил детали, пояснив, что внесет документ в Госдуму, как только работа над ним закончится. «Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма»,— добавил депутат у себя в Telegram-канале.

В Госдуме РФ готовят проект "налога на развлечение"
Михаил Матвеев. Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава СПЧ считает неправильной инициативу депутата о введении "налога на развлечения"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что введение так называемого налога на развлечение "натравит на государство" миллионы россиян. Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева о введении отчислений в 1% со счетов в кафе, ресторанах, ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных и армии, сообщает ТАСС

"Это что-то порочное, в кафе зайти? Это неправильно, так нельзя. У кого-то есть представление, что в кафе ходят только богатые - в кафе ходит львиная доля жителей по крайне мере крупных городов. Не надо натравливать миллионы [людей] среднего класса на государство", - сказал Фадеев журналистам в пятницу в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

В Федерации рестораторов назвали хайпом идею ввести «налог на развлечения» в РФ

В России вряд ли примут «налог на развлечения», заявил НТВ президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, комментируя идею депутата от КПРФ Михаила Матвеева, сообщает ntv.ru

Михаил Матвеев: «Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны — помогаешь российской армии. Не хочешь — пельмени на кухне варишь».

В свою очередь Игорь Бухаров отметил, что многие рестораторы и без этого налога помогают участникам СВО, покупают и отправляют им обмундирование и питание. Инициативу Матвеева собеседник НТВ назвал хайпом и выразил мнение, что ее не примут ни в каком виде, т. к. она слишком неразумная.

Игорь Бухаров: «Это очень странно. Давайте тогда, если вы ездите на автобусах, платить процент и за это? Можно же пешком ходить!»
  • Сегодня, 16:24
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