Власти Болгарии изменили правила посещения страны для туристов с многократными шенгенскими визами — теперь въезд в республику по неоткрытому шенгену запрещен. Соответствующее решение принял Совет министров Болгарии, его текст опубликовало парламетское издание «Държавен вестник».
Согласно документу, теперь обладателям мультивиз до въезда в пляжную страну Европы необходимо хотя бы раз посетить одно из государств, входящих в Шенгенскую зону. Аналогичные правила начали действовать в отношении виз Румынии и Кипра: с этими визами также можно въехать в Болгарию после посещения страны, которая выдала визу.
"Болгария применяет безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенских виз. Они будут иметь право въезжать и проживать в Республике Болгарии не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода с даты первого въезда без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу. Это правило применяется только при условии, что шенгенская виза уже использовалась хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенского соглашения", – говорится и в сообщении посольства Болгарии в США, передаёт РИА Новости
Отмечается, что Болгария не входит в Шенгенскую зону, однако разрешает въезд в страну с шенгенской, кипрской или румынской визами.