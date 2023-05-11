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В Молдове этикетки продуктов будут содержать более подробную информацию

В Молдове этикетки продуктов будут содержать более подробную информацию

Указ о промульгации и закон о внесении изменений в закон об информировании потребителей относительно пищевых продуктов №279/2017 опубликованы в «Официальном мониторе Республики Молдова».

Документ предусматривает, что этикетки продуктов должны содержать информацию о наличии аллергенов, а также о наличии или отсутствии глютена в продуктах питания, передает moldpres.md

В нем также будет указана страна происхождения или место происхождения основного ингредиента, которое не совпадает со страной происхождения или заявленным местом происхождения пищевого продукта.

Кроме того, будут маркироваться мясо птицы, свинина, мясные полуфабрикаты или мясные продукты, а также яйца для потребления с указанием «Откорм без генетически модифицированных организмов» или «Откорм без ГМО».

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