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Раскрыта деятельность группы, отправлявшей незаконно граждан в ЕС и США

Раскрыта деятельность группы, отправлявшей незаконно граждан в ЕС и США
фото : point.md

Раскрыта деятельность группы, отправлявшей незаконно граждан в ЕС и США. Они нелегально отправляли своих клиентов в США, через Мексику, а в течение восьми лет еще и в Германию, Бельгию, Голландию, Францию. Изъято почти 400 паспортов клиентов из Молдовы и Украины, сообщает point.md

На сайте politia.md сообщается, что клиентов уверяли, что за 13 000-15 000 евро они прибудут в США, нелегально перейдя границу с Мексикой. Прибыв в пункт назначения при незаконном содействии других членов преступной группы, они имели возможность просить убежища у американских властей, что давало им право остаться и работать.

Изначально организаторы «охотились» за клиентами в социальных сетях, после чего приглашали их в арендованные офисы в Кишиневе. После уплаты налога они создавали для своих клиентов фальшивые документы об их зарплате и крупных активах, чтобы представить их в консульство Мексики в Бухаресте, которое выдавало им туристические визы.

Та же схема подделки документов – трудовых договоров, видов на жительство – использовалась членами преступной группировки в течение восьми лет для предъявления в консульство Польши в Кишиневе для получения рабочей визы.

В этих случаях комиссия, взимаемая с клиентов, варьировалась в пределах 250-650 евро. Таким образом, получив разрешение, клиенты нелегально выезжали в Германию, Бельгию, Нидерланды, Францию и другие государства Европейского Союза, превышая 90-дневный срок пребывания.

Правоохранители провели 29 обысков. Они проходили в офисах и домах четверых лиц в Кишиневе. В результате изъяты 378 паспортов граждан Молдовы и 10 граждан Украины, более 200 копий паспортов обоих государств, фиктивные трудовые договоры в Польше, банковские карты и компьютеры. Также были изъяты четыре автомобиля и деньги, предположительно полученные в результате преступной деятельности.

Задержаны четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет, трое из которых признали свою вину и сотрудничают со следствием.
  • Сегодня, 17:12
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