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На площадке Правительства обсудили изменения, касаемые программы по развитию туризма

На площадке Правительства обсудили изменения, касаемые программы по развитию туризма

В ходе очередного Заседания Правительства Минэкономразвития представило инициативу о внесении некоторых изменений в ГЦП «Поддержка и развитие туризма в ПМР» на 2019–2026 годы».

Проект закона был разработан на основе анализа текущего состояния туристической отрасли в республике и реализации программы в течение прошедших трех лет.

Суммы общего финансирования Программы в 2022 году с учетом реализованных мероприятий предложено скорректировать в сторону уменьшения на 49,4 тыс. рублей ПМР, а также перераспределить средства между мероприятиями, запланированными на текущий год. Общий объем финансирования Программы составляет более 11 млн рублей. В 2023 году на реализацию мероприятий по развитию туризма в Приднестровье планируют выделить практически 1 миллион рублей, передает Минэкономразвития ПМР.

Большое внимание сотрудники министерства уделили перераспределению средств между направлениями с целью экономии. Финансирование, касаемое продвижения и рекламной кампании приднестровского туристического продукта в интернете и печатных изданиях, включая иностранные, уменьшили на 88,3 тыс. рублей. Расходы на мероприятия, связанные с участием в международных выставках и продвижением мест назначения туристского путешествия на электронных выставках было предложено сократить до 38 тыс. рублей. Такая инициатива была представлена в связи тем, что пока отсутствуют площадки для реализации указанных мероприятий.

Агентство по инвестициям и развитию предложено исключить из состава соисполнителей отдельных направлений в связи с его ликвидацией.

Принятие проекта закона позволит более эффективно исполнить мероприятия Программы на основании анализа ее реализации в предыдущие годы, считают в Министерстве экономического развития ПМР.

Документ единогласно поддержан Правительством и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в адрес парламентариев.

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