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В Иркутске демонтаж камня репрессированным полякам вызвал шквал негативных эмоций в Польше

В Иркутске демонтаж камня репрессированным полякам вызвал шквал негативных эмоций в Польше

Польские СМИ и политики выразили недовольство, узнав, что в деревне Пивовариха Иркутской области была демонтирована памятная плита, установленная в 2015 году генконсульством Польши в Иркутске в память репрессированных в 1937 году поляков.

Камень был установлен поляками в иркутском селе Пивовариха, где в 30-е годы располагалась спецзона НКВД. Как пишет eadaily.com, сегодня у компетентных органов возник большой вопрос, насколько законно был установлен этот знак. Так или иначе, в настоящее время на этом месте началась реконструкция официально зарегистрированного мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий «Пивовариха». Польский камень был убран, поскольку незаконно располагался на аллее по пути к мемориалу.

Демонтаж польского знака, а заодно и литовского креста, вызвал шквал негативных эмоций в Польше. Издание «Вполитице.пл» вышел материал под заголовком:

«Российская атака на память!»

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что на эту ситуацию скоро отреагируют польские дипломатические миссии: посольство Польши в Москве и консульство Польши в Иркутске.

Официальная Варшава за последние годы снесла более чем ста памятников советским воинам, освобождавшим поляков от германского порабощения.
  • Сегодня, 19:42
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