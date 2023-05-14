Польские СМИ и политики выразили недовольство, узнав, что в деревне Пивовариха Иркутской области была демонтирована памятная плита, установленная в 2015 году генконсульством Польши в Иркутске в память репрессированных в 1937 году поляков.
Камень был установлен поляками в иркутском селе Пивовариха, где в 30-е годы располагалась спецзона НКВД. Как пишет eadaily.com, сегодня у компетентных органов возник большой вопрос, насколько законно был установлен этот знак. Так или иначе, в настоящее время на этом месте началась реконструкция официально зарегистрированного мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий «Пивовариха». Польский камень был убран, поскольку незаконно располагался на аллее по пути к мемориалу.
Демонтаж польского знака, а заодно и литовского креста, вызвал шквал негативных эмоций в Польше. Издание «Вполитице.пл» вышел материал под заголовком:
«Российская атака на память!»
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что на эту ситуацию скоро отреагируют польские дипломатические миссии: посольство Польши в Москве и консульство Польши в Иркутске.
Официальная Варшава за последние годы снесла более чем ста памятников советским воинам, освобождавшим поляков от германского порабощения.