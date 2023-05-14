В Ахене по случаю визита Владимира Зеленского состоялось проукраинское шествие. На церемонии вручения премии имени Карла Великого украинскому лидеру выступили канцлер ФРГ и глава Еврокомиссии.
В Ахене наградили премией имени Карла Великого находящегося с визитом в Германии Владимира Зеленского, вступительную речь с восхвалением политика произнес канцлер Олаф Шольц.
Церемониальное вручение премии, которое проходило в городе Ахен, транслировалось в немецком телевидении. Присутствующие в ратуше приветствовали Зеленского овацией, поднявшись со своих мест. На награждении присутствовали политики Германии и ряда европейских стран. Вступительную речь к награждению произнесли бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Олаф Шольц, сообщает ria.ru.
"Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому", - заявил Шольц, подчеркнув, что украинский лидер, на его взгляд, внес большой вклад в европейское единство.
"Наша общая история будет продолжаться", - подчеркнул он.
Президент Украины поблагодарил собравшихся за слова поддержки в адрес украинского народа. Зеленский выступал сначала на английском, потом перешел на украинский. Он подчеркнул, что Россия воюет не только против независимой Украины, против Европы, но и "войну за прошлое".
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошедшие годы им награждались среди прочих папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.
В Ахене по случаю визита Зеленского состоялось проукраинское шествие. Многие были одеты в традиционные вышиванки, принесли с собой голубые шары. Всего в городе полицией были зарегистрированы шесть демонстраций различной направленности. Состоялась и пророссийская акция, передает dw.com ссылаясь на агентство dpa. По его данным, к ней присоединились почти 300 человек. По сведениям правоохранительных органов, все мероприятия носили мирный характер.
Ранее выступающая за мирные переговоры Российской Федерации и Украины депутат Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала присуждение Владимиру Зеленскому международной премии Карла Великого. По мнению Вагенкнехт, тот, кто получает премию Карла Великого, должен был бы сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине закончился путем переговоров и компромиссного мира.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.