Dnestr.TV

 
0

В Григориополе сбили велосипедиста

В Григориополе сбили велосипедиста
Фото: открытые источники

ДТП произошло утром 14 мая на ул. Урицкого. «Ровер» стоял на обочине. 39-летний водитель легковушки начал выезжать на дорогу, однако не посмотрел в боковое зеркало.

В этот момент сзади ехал велосипедист. Произошло столкновение. Мужчина 58 лет, управлявший двухколёсным транспортным средством, от удара упал на асфальт, передает пресс-центр МВД ПМР.

Прибывшая на место аварии бригада скорой доставила пострадавшего в Григориопольскую ЦРБ. Велосипедиста с переломом ноги госпитализировали в травматологическое отделение.

У «Ровера» механические повреждения: со стороны водителя разбито боковое зеркало и стекло, вмятина на двери.

По факту ДТП проводится разбирательство. Предварительно, оба участника ДТП трезвы.

В Григориополе сбили велосипедиста

В Григориополе сбили велосипедиста
  • Сегодня, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна