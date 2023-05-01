Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
В Григориополе сбили велосипедиста
Категория:
Новости дня
Фото: открытые источники
ДТП произошло утром 14 мая на ул. Урицкого. «Ровер» стоял на обочине. 39-летний водитель легковушки начал выезжать на дорогу, однако не посмотрел в боковое зеркало.
В этот момент сзади ехал велосипедист. Произошло столкновение. Мужчина 58 лет, управлявший двухколёсным транспортным средством, от удара упал на асфальт,
передает
пресс-центр МВД ПМР.
Прибывшая на место аварии бригада скорой доставила пострадавшего в Григориопольскую ЦРБ. Велосипедиста с переломом ноги госпитализировали в травматологическое отделение.
У «Ровера» механические повреждения: со стороны водителя разбито боковое зеркало и стекло, вмятина на двери.
По факту ДТП проводится разбирательство. Предварительно, оба участника ДТП трезвы.
Сегодня, 20:00
DTV
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Тьма накрыла Стамбул
МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
В Тирасполе отпраздновали День Победы
В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
Moldova+
Зелёный город
В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
Ветер Будущего
Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
Тьма накрыла Стамбул
МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
В Тирасполе отпраздновали День Победы
В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
Инфо
dtv
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна