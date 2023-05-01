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Победившая в Гагаузии Гуцул высказалась за укрепление отношений с Россией

Победившая в Гагаузии Гуцул высказалась за укрепление отношений с Россией
Евгения Гуцул. Фото: Соцсети

Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул высказалась за укрепление отношений региона с Россией.

Об этом она заявила журналистам в понедельник после объявления предварительных результатов второго тура выборов Центральной избирательной комиссией Гагаузии, передает tass.ru

"Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", - сказала Гуцул.

Среди первых шагов она намерена открыть представительство молдавского региона в Москве, а также провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию. Она подпала под запрет в августе 2022 года из-за нарушения карантинных норм.

По данным Центральной избирательной комиссии Гагаузии, за Гуцул проголосовали 27 376 избирателей, а за ее соперника из Партии социалистов Республики Молдова Григория Узуна - 24 913. Ранее там сообщили, что выборы прошли без существенных нарушений. Явка во втором туре составила 54,5%, что на 3,3 п.п. ниже, чем в первом.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России.

Однако Москву Санду так и не посетила и стала игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом военных действий на территории Украины она заняла сторону Запада и стала резко критиковать Москву, пишет point.md
  • Сегодня, 09:38
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