С 15 мая и до 29 сентября в связи с капитальным ремонтом дороги закрывается движение автомобильного транспорта на участке улицы Советской - от бывшего здания автовокзала до улицы Гагарина. Об этом сообщили в госадминистрации города.
Напомним, что реконструкция улицы Советской идёт уже два месяца. Снято старое дорожное покрытие, идёт замена коммуникаций: электрических кабелей, водопроводных и канализационных труб. В планах городских властей – оборудовать парковку на 150 мест, разбить клумбы, установить скамейки и светильники, провести озеленение, обновить фасады многоэтажных домов.
По словам главы госадминистрации Романа Иванченко, на этом участке улицы Советской будет больше тени. Кроме того, городские власти рассматривают возможность установить плату за пользование стоянкой на время больше полутора часов. По расчётам, это позволит уменьшить скопление транспорта в центральной части города.
Работы по реконструкции улицы Советской планируют завершить ко Дню города в октябре.