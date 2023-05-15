Dnestr.TV

 
0

В Бендерах закрыли для движения участок улицы Советской

В Бендерах закрыли для движения участок улицы Советской
Фото: телеграм-канал "Бендеры Инфо"

С 15 мая и до 29 сентября в связи с капитальным ремонтом дороги закрывается движение автомобильного транспорта на участке улицы Советской - от бывшего здания автовокзала до улицы Гагарина. Об этом сообщили в госадминистрации города.

Напомним, что реконструкция улицы Советской идёт уже два месяца. Снято старое дорожное покрытие, идёт замена коммуникаций: электрических кабелей, водопроводных и канализационных труб. В планах городских властей – оборудовать парковку на 150 мест, разбить клумбы, установить скамейки и светильники, провести озеленение, обновить фасады многоэтажных домов.

По словам главы госадминистрации Романа Иванченко, на этом участке улицы Советской будет больше тени. Кроме того, городские власти рассматривают возможность установить плату за пользование стоянкой на время больше полутора часов. По расчётам, это позволит уменьшить скопление транспорта в центральной части города.

Работы по реконструкции улицы Советской планируют завершить ко Дню города в октябре.
  • Сегодня, 09:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна