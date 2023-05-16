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Апрельская инфляция составила менее 1%

Апрельская инфляция составила менее 1%
фото: novostipmr.com

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых четырех месяцев текущего года ускорилась до четырех процентов. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – около десяти процентов. Продукты питания стали дороже на три процента, а непродовольственные товары – на один процент, сообщает NewsPMR.Com

Индексы потребительских цен за январь-апрель 2023 года:

- на продовольственные товары – 103,11%;
- на непродовольственные товары – 100,72%;
- тарифы на услуги – 109,69%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,72%.

Апрельская инфляция

По итогам апреля 2023 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило менее одного процента.

В отчетный период наиболее подорожали тарифы на услуги. Цены на продовольственные и непродовольственные товары также повысились, но в меньшей степени.

Продовольствие в апреле 2023 года стало дороже на полпроцента. Наиболее подорожали: мороженное; консервы фруктово-ягодные; плодоовощная продукция, включая картофель; безалкогольные напитки. Подешевели: яйца; мука; сыр; майонезная продукция; шампанское; масло растительное; рыбные продукты.

Непродовольственные товары за отчетный месяц слегка скорректировали свои ценники. Более всего подорожали: бельевой трикотаж; парфюмерно-косметические товары; табачные изделия; чулочно-носочные изделия; ткани хлопчатобумажные и шелковые; товары бытовой химии. Подешевели: вычислительная техника; строительные материалы; топливо; мебель.

В среднем тарифы на услуги в апреле выросли на два с половиной процента. Подорожали: медицинские услуги; газ сжиженный; услуги связи; некоторые виды бытовых услуг (парикмахерские, ремонт и техобслуживание транспортных средств). Подешевели: услуги банков и образования; ветеринарные услуги.

Индексы потребительских цен за апрель 2023 года:

- на продовольственные товары – 100,56%;
- на непродовольственные товары – 100,20%;
- тарифы на услуги – 102,49%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,87%.

В целом, как отмечают аналитики, инфляционное давление во всех ведущих экономиках мира снижается. В еврозоне, например, в апреле был зафиксирован инфляционный минимум последнего года. Впрочем, если сравнивать с доковидными временами, инфляция в ЕС все равно пока высока.

Стоит сказать, что на европейских биржах продолжает падать и стоимость природного газа - к нынешним выходным она опустилась ниже 370 долларов за тысячу кубометров. В 2022 году именно взрывной рост цен на энергоносители стал главной причиной всплеска инфляции.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в апреле продолжали снижаться мировые цены на зерновые, молочную продукцию и растительные масла. Однако при этом на 17,6% взлетел индекс цен ФАО на сахар. Он достиг самого высокого значения с октября 2011 года. Эксперты ФАО связывают это со снижением прогнозов производства сахара по Индии, Китаю, Таиланду и ЕС.

  • Сегодня, 15:09
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