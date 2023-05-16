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ЕС обеспокоен решением Грузии возобновить полеты в Россию

ЕС обеспокоен решением Грузии возобновить полеты в Россию
фото: представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, point.md


В Евросоюзе выразили беспокойство и сожаление в связи с тем, что внешняя политика Грузии и политика в сфере безопасности становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС. Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает eurointegration.com.ua

Стано отметил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ отменить запрет на полеты на прошлой неделе.

"Из-за незаконной войны России против Украины ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не позволяем полеты из и в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовывать (свои решения. – Ред.) с решениями ЕС во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – заявил представитель.

Стано отметил, что, к сожалению, уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с соответствующими политиками ЕС снизился с 44% в прошлом году до 31% в этом году.

"Это действительно вызывает наши беспокойства, это действительно вызывает большое сожаление", – констатировал он.

Напомним, 11 мая Европейский Союз призвал власти Грузии соблюдать санкции против российской авиационной отрасли, которые были введены после начала СВО на Украине
  • Сегодня, 15:22
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