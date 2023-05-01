«Лучшая мужская роль», «Лучший детский спектакль» и «Лучший дебют». Артисты Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой удостоены наград ежегодной премии Gala Premiilor Unitem, сообщает novostipmr.com
В номинации «Лучшая мужская роль» победил Дмитрий Джуринский, исполнивший роль Ганса Шнира в постановке «Глазами клоуна» (режиссёр Дмитрий Ахмадиев). Спектакль поставлен по одноимённому роману немецкого автора Генриха Бёлля.
Творческая самореализация, любовь, общественное мнение, поиск внутренней гармонии, непонимание, протест, саморазрушение… Зрителям представили один день из жизни клоуна Ганса Шнира, нищего артиста, который, как он сам о себе говорит, собирает мгновения. Не всегда они счастливые…
В категории «Лучший детский спектакль» лучшим оказалось «Обыкновенное чудо» (режиссёр Дмитрий Ахмадиев). Это сказка для всей семьи, поставленная по мотивам одноимённой сказки-пьесы советского драматурга Евгения Шварца. В постановке сохранён оригинальный авторский текст.
«Лучший дебют» продемонстрировал Артём Мазур. Награду получил за режиссёрскую работу в спектакле «Варшавская мелодия», где он выступил в качестве не только режиссёра-постановщика, но и актёра.
«Варшавская мелодия» - это трогательная история о любви советского парня и польской девушки, разделённых советским законом о запрете на браки с иностранцами.
Спектакль поставлен по одноимённой пьесе знаменитого советского драматурга Леонида Зорина.