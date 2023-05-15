Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала 1 июня вероятной датой наступления в стране дефолта. В связи с этим, как сообщает сегодня, 16 мая, РИА Новости, министр призвала Конгресс повысить потолок госдолга, сообщает eadaily.com
Соответствующая информация содержится в официальном письме Йеллен в адрес законодателей.
«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — предупредила министр.
Защитить кредитоспособность США Джанет Йеллен может только путем повышения потолка госдолга.
EADaily напоминает, что еще в январе Минфин США уведомил Конгресс о необходимости «экстраординарных мер», так как госдолг вырос до 31,381 трлн долларов. О противостоянии Белого дома и оппозиции среди конгрессменов EADaily сообщало в публикации о лаконичности президента США Джо Байдена.