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До дефолта две недели: Минфин США подтвердил дату 1 июня

До дефолта две недели: Минфин США подтвердил дату 1 июня
Иллюстрация: antinews.gr

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала 1 июня вероятной датой наступления в стране дефолта. В связи с этим, как сообщает сегодня, 16 мая, РИА Новости, министр призвала Конгресс повысить потолок госдолга, сообщает eadaily.com

Соответствующая информация содержится в официальном письме Йеллен в адрес законодателей.

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — предупредила министр.

Защитить кредитоспособность США Джанет Йеллен может только путем повышения потолка госдолга.

EADaily напоминает, что еще в январе Минфин США уведомил Конгресс о необходимости «экстраординарных мер», так как госдолг вырос до 31,381 трлн долларов. О противостоянии Белого дома и оппозиции среди конгрессменов EADaily сообщало в публикации о лаконичности президента США Джо Байдена.

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