В Центризбиркоме сообщили об инициировании протоколов по фактам незаконного финансирования электоральных конкурентов на выборах в Гагаузии.
ЦИК Молдовы сообщил, что инициировал 8 протоколов по фактам незаконного финансирования электоральных конкурентов на выборах в Гагаузии, передаёт Sputnik
"Центральная избирательная комиссия информирует, что 13 мая инициировала 8 протоколов по фактам незаконного финансирования электоральных конкурентов, которые получили от физических лиц пожертвования, превышающие лимит, установленный законом на денежные пожертвования, на выборах в Гагаузии", – сказано в заявлении Центризбиркома.
В ЦИК отметили, что "Центральный избирательный совет АТО Гагаузия не установил в своем постановлении, каков максимальный лимит пожертвований, собираемых конкурентами на выборах наличными".
"Согласно статье 2 Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) правление в Гагаузии осуществляется на основе Конституции Республики Молдова, настоящего закона и других законов Республики Молдова (с исключениями, предусмотренными настоящим законом), не противоречащих им Уложения Гагаузии и нормативных актов Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии, которые не противоречат Конституции и законодательству Молдовы", – уточнили в ЦИК.
В Комиссии сообщили, что проверили сводные отчеты о финансировании избирательной кампании, опубликованные на сайте ЦИК Гагаузии, и обнаружили несколько пожертвований от физических лиц, которые превышают установленную законом предельную сумму пожертвования (11 700 леев):
Николай Дудогло — пожертвования от троих человек с превышением установленного лимита на сумму 59 090 леев; Григорий Узун — пожертвования от семерых человек с превышением установленного лимита на общую сумму 184 800 леев; Михаил Формузал — пожертвования от двоих человек с превышением лимита на общую сумму 18 600 леев; Виктор Петров – пожертвования от 21 человека с превышением лимита на сумму 436 800 леев; Дмитрий Кроитор — пожертвования от пятерых человек с превышением лимита на сумму 102 100 леев; Георгий Павлиогло — пожертвования от двоих человек с превышением лимита на сумму 15 600 леев; Евгения Гуцул (партия "Шор") — пожертвования от 65 человек с превышением лимита на сумму 458 800 леев; Сергей Чимпоеш — пожертвования от одного человека с превышением лимита на сумму 148 300 леев.
"В этом смысле 5 мая ЦИК официально уведомил Центральный избирательный совет Гагаузии для того, чтобы проверить описанные факты", – уточнили в Центризбиркоме Молдовы.
Однако, как сказано в заявлении, ЦИК Гагаузии не предпринял никаких действий по этому поводу.
фото : sputniknews
Центризбирком Гагаузии признал второй тур выборов башкана состоявшимся.
Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила финальные данные по голосованию во втором туре выборов главы (башкана) автономии, сообщает sputniknews.ru
По уточненным данным, за кандидата от партии "Шор" Евгению Гуцул проголосовали 27 374 избирателя (52,34%), за независимого кандидата Григория Узун, которого поддерживала Партия социалистов Республики Молдова, – 24 926 избирателей (47,66%). К урнам для голосования пришли 14 мая 53 676 избирателей – явка составила 54,7%.
В случае несогласия с предварительными результатами голосования, конкуренты на выборах башкана могли обратиться в ЦИК автономии с просьбой повторно пересчитать голоса.
"Комиссия констатирует, что письменных заявлений […] на момент принятия настоящего постановления не поступало", - сказала председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
Таким образом, официально Центризбирком автономии признал второй тур выборов башкана Гагаузии состоявшимся, а Евгению Гуцул – избранной башканом Гагаузии.
Весь пакет документов для подтверждения законности прошедших выборов было решено передать в Апелляционную палату Комрат для утверждения. По процедуре, свое решение суд должен вынести в течение не более 10 дней.