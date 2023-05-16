Действующая глава Гагаузии Ирина Влах комментирует события произошедшие в Комрате 16 мая . По ее словам, мы уже привыкли к тому, что в "хорошие времена" в Молдове Санду и партия PAS открыто давит на оппозицию, а на несогласных с Санду давят и заводят уголовные дела, передает point.md ссылаясь на gagauzinfo.md
"Мы уже даже привыкли к враждебному отношению со стороны Санду к гагаузам и Гагаузской автономии. Но сегодня центральная власть опустилась еще ниже. Открытому давлению подверглись избирательные органы нашей автономии", - заявила Влах.
Башкан отметила, что в руководстве страны находятся люди, которые не уважают Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии", не уважают особый правовой статус Гагаузии, с пренебрежением относятся к ЦИК Гагаузии.
"Они считают, что могут быть и судьями, и прокурорами, и следствием. Они считают себя выше закона. Решая свои текущие политические задачи, они топчут Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" и подрывают доверие жителей автономии к молдавским властям", - подчеркнула Ирина Влах.
Подобное отношение к Гагаузии и избирательным органам автономии недопустимо, добавила глава автономии.
"Я призываю депутатов Народного собрания дать соответствующую оценку попытке оказать давление на ЦИК автономии. Я также призываю внешних партнеров вмешаться в эту ситуацию. Я призываю президента следовать букве закона и прекратить давление на Гагаузию", - заявила Влах.
Башкан призвала депутатов Народного собрания Гагаузии дать соответствующую оценку попытке оказать давление на ЦИК автономии.
"Я также призываю внешних партнеров вмешаться в эту ситуацию. Я призываю президента следовать букве закона и прекратить давление на Гагаузию",– цитирует Влах sputniknews.ru
Что происходит в Гагузии
Вечером 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) начали проводить обыски в здании ЦИК Гагаузии. Как сообщили прессе в Антикоррупционном центре, обыски связаны с делом о подкупе избирателей.
Позже в НАЦ сообщили, что совместно с Национальным инспекторатом по расследованиям под руководством Антикоррупционной прокуратуры проводят изъятие списков избирателей в суде Комрата. По информации ведомства, изъятие документов на территории АТО Гагаузии проводится в рамках уголовного дела о незаконном финансировании электоральной кампании на выборах башкана.
Глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко вышла из здания суда и подтвердила, что сотрудники НАЦ изымают списки избирателей со второго тура выборов в автономии.
"Они изымают их в рамках уголовного дела возбужденного в 2022 году, к нему присоединили еще 4 или 5 дел этого года. О датах этих дел ничего неизвестно, информации не дали", - отметила Яна Коваленко. Она сообщила, что ее заверили — после выемки документов сотрудники НАЦ сразу уедут.
У здания суда в Комрате прошёл протест с требованием к центральным властям не вмешиваться в выборы в Гагаузии.
Накануне вечером на одном из аффилированных с властью телеканалов премьер-министр Дорин Речан потребовал признать выборы в Гагаузии недействительными, добавив, что не будет работать с пророссийским башканом, который по закону является членом правительства. С такими же предположениями выступили и некоторые депутаты правящей в стране президентской партии «Действие и солидарность», а глава государства Майя Санду назвала всех гагаузских политиков «агентами Кремля», пишет eadaily.com
Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) на спецзаседании намерены «утвердить башканом» кандидата от партии «Шор» Евгению Гуцул, которая победила на выборах в автономии. Это заявил спикер НСГ Дмитрий Константинов 16 мая во время акции в поддержку Гуцул в Комрате, пишет https://newsmaker.md/rus/novosti/deputaty-nsg-sobralis-na-spetszasedanie-spiker-predlozhil-utverdit-gutsul-bashkanom-gagauzii/
«Такого беззакония Гагаузия не знает тридцать лет. Руководству не нравятся, какие выборы проходят в Гагаузии. Они говорят, что мы не так разговариваем. Я думаю, что пришло время заканчивать с этим. Они окружили нас полностью. Они говорят, что надо знать молдавский язык. Они сюда приходят и ни один не знает гагаузского. Та демократия, о которой они говорят, нам не подходит», — заявил Константинов и добавил, что депутаты НСГ должны собраться на заседание и утвердить Гуцул в должности башкана.
После заявления Константинова депутаты НСГ, пришедшие на протест сторонников и членов партии «Шор», направились к зданию Исполкома автономии. В свою очередь, протестующие остались у здания суда.