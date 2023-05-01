Верховный Совет во втором и окончательном чтении принял поправки в Законопроект «Об образовании». Ими регламентируются правила замещения руководящих должностей в организациях просвещения.
На должность руководителя городской организации образования (школа, детские сады и т.д) сможет претендовать только кандидат с высшим педагогическим образованием второго уровня. Это специалитет или магистратура. Внести изменения в Закон ПМР «Об образовании» предложили депутаты парламентского Комитета по образованию – Игорь Буга, Павел Шинкарюк и Андрей Сафонов, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«До сегодняшнего дня законом было предусмотрено просто наличие высшего образования. Далее шли отсылочные нормы к квалификационному справочнику. А там было написано, что человек, с одной стороны, должен иметь педагогическое образование профильное. А с другой стороны, существовал пункт, который позволял в исключительных случаях назначать людей с непрофильным образованием. Мы убеждены, что в городах республики Управления народного образования в силах найти директора с профильным образованием второго уровня. В городах есть учителя грамотные, толковые, опытные. Для сел мы оставили старую норму. Все-таки с сельским образованием надо еще работать. Там есть проблемы, часто не хватает преподавателей», – пояснил председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
Также принятые нормы запрещают близким родственникам занимать должности директора и замдиректора в одной организации образования. К близким родственникам относятся родители, супруги, братья, сестры и дети. Запрет распространяется и на близких родственников супруга или супруги.
«Верховный Совет принимает ряд антикоррупционных актов. Речь идет о всей системе образования – и школах, и вузах, и техникумах. Конечно, мы приветствуем появление династий в школах, но в виде преподавателей. Пусть один из них руководит, а остальные работают преподавателями. Они не могут все быть заместителями и превращать это дело в семейный бизнес», – добавил председатель Комитета по образованию Игорь Буга.
Проект закона о внесении изменений в Закон ПМР «Об образовании» депутаты Верховного Совета приняли во втором окончательном чтении, они вступят в силу сразу после подписания Президентом ПМР и официального опубликования.