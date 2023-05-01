Dnestr.TV

 
0

Верховный Совет принял ряд антикоррупционных актов

Верховный Совет принял ряд антикоррупционных актов
фото: vspmr.org

Верховный Совет во втором и окончательном чтении принял поправки в Законопроект «Об образовании». Ими регламентируются правила замещения руководящих должностей в организациях просвещения.

На должность руководителя городской организации образования (школа, детские сады и т.д) сможет претендовать только кандидат с высшим педагогическим образованием второго уровня. Это специалитет или магистратура. Внести изменения в Закон ПМР «Об образовании» предложили депутаты парламентского Комитета по образованию – Игорь Буга, Павел Шинкарюк и Андрей Сафонов, сообщает пресс-служба ВС ПМР

«До сегодняшнего дня законом было предусмотрено просто наличие высшего образования. Далее шли отсылочные нормы к квалификационному справочнику. А там было написано, что человек, с одной стороны, должен иметь педагогическое образование профильное. А с другой стороны, существовал пункт, который позволял в исключительных случаях назначать людей с непрофильным образованием. Мы убеждены, что в городах республики Управления народного образования в силах найти директора с профильным образованием второго уровня. В городах есть учителя грамотные, толковые, опытные. Для сел мы оставили старую норму. Все-таки с сельским образованием надо еще работать. Там есть проблемы, часто не хватает преподавателей», – пояснил председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.

Также принятые нормы запрещают близким родственникам занимать должности директора и замдиректора в одной организации образования. К близким родственникам относятся родители, супруги, братья, сестры и дети. Запрет распространяется и на близких родственников супруга или супруги.

«Верховный Совет принимает ряд антикоррупционных актов. Речь идет о всей системе образования – и школах, и вузах, и техникумах. Конечно, мы приветствуем появление династий в школах, но в виде преподавателей. Пусть один из них руководит, а остальные работают преподавателями. Они не могут все быть заместителями и превращать это дело в семейный бизнес», – добавил председатель Комитета по образованию Игорь Буга.

Проект закона о внесении изменений в Закон ПМР «Об образовании» депутаты Верховного Совета приняли во втором окончательном чтении, они вступят в силу сразу после подписания Президентом ПМР и официального опубликования.
  • Сегодня, 08:31
  • DTV
  • Просмотров: 15
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна