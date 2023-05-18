Зерновая сделка продлевается на два месяца. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
"Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", — заявил он в обращении к депутатам правящей Партии справедливости и развития.
Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по этому вопросу, президента Украины Владимира Зеленского — за плодотворное сотрудничество, а также генсека ООН Антониу Гутерреша — за вклад в процесс.
Президент Турции пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.
Эрдоган также подчеркнул, что Москва гарантировала Анкаре отсутствие преград для эвакуации турецких судов, застрявших в портах Николаева и Одессы.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление черноморской зерновой инициативы на два месяца.
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказала Захарова на брифинге.
"Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", - отметила она.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В свою очередь, Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.
В последний раз Россия продлила сделку 18 марта 2023 года на 60 дней — до 18 мая.