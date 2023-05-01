На саммите Совета Европы (СЕ) в Рейкьявике Молдова подписала документ о создании Реестра для регистрации причиненного Украине ущерба, который станет первым шагом к международному механизму предоставления компенсации жертвам войны.
Во второй день форума о создании Реестра объявили Мария Пейчинович Бурич, генеральный секретарь Совета Европы, Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии, Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, Тоурдис Кольбрун Рейкфьёрд Гильфадоуттир, министр иностранных дел Исландии и председатель Комитета министров Совета Европы, Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, и Денис Малюська, министр юстиции Украины, сообщает официальный сайт СЕ.
43 страны, включая Молдову, и Европейский союз присоединились или заявили о своем намерении присоединиться к Реестру, созданному участниками Саммита Совета Европы. Помимо европейских государств свои подписи поставили Канада, США и Япония. Три страны (Андорра, Болгария и Швейцария) выразили намерение присоединиться, пишет point.md
«Поддержка и солидарность с Украиной — один из главных приоритетов исландского председательства, и мы усердно работали над тем, чтобы итоги саммита в Рейкьявике отражали необходимость всеобъемлющей системы привлечения к ответственности за агрессию России против Украины», — заявила Катрин Якобсдоуттир.
Мария Пейчинович Бурич заявила, что «решение о создании Реестра для регистрации ущерба под эгидой Совета Европы является историческим решением».
Она сказала, что «этот реестр поможет жертвам в регистрации своих потерь и что он необходим для любого механизма компенсации. Поддержанное очень широкой коалицией государств-членов и государств, не входящих в состав Организации, а также Евросоюзом, это решение является одним из первых юридически обязывающих решений по привлечению Россию к ответственности за ее действия».
Европейский союз, представленный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сделал существенный взнос на покрытие начальных расходов.
Реестр будет находиться в Гааге (Нидерланды), а дополнительный офис — в Украине.
Реестр создан на первоначальный период в три года и будет служить для регистрации доказательств и информации о претензиях в отношении ущерба, убытков или вреда в результате войны в Украине.
Денис Шмыгаль заявил, что «Украина приветствует создание Реестра для регистрации ущерба».
«Мы благодарны Совету Европы и всем государствам-участникам за столь высокий уровень поддержки. Мы приглашаем другие государства со всех уголков мира присоединиться к Реестру для регистрации ущерба в знак поддержки важного вопроса о привлечении к ответственности России за ее войну против Украины.
Мы также подчеркиваем, что создание реестра — это только первый шаг к учреждению всеобъемлющего механизма предоставления компенсации, который обеспечит предоставление Россией в полном объеме репараций Украине», - подчеркнул он.
К расширенному частичному соглашению о реестре, созданному в рамках Совета Европы, не присоединились Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.
Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоялся в Рейкьявике (Исландия) 16-17 мая 2023 года.