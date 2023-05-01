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Сумма ущерба от действий телефонных мошенников превысила миллион рублей

Сумма ущерба от действий телефонных мошенников превысила миллион рублей

С начала года в Приднестровье, в основном в Тирасполе, зарегистрировано 15 заявлений от потерпевших от действий телефонных мошенников. Все жертвы – это люди преклонного возраста. Они передали деньги через курьера неизвестным, чтобы закрыть несуществующее уголовное дело об аварии, в которую якобы попал их родственник.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, сотрудники уголовного розыска уже задержали несколько групп курьеров, которые приезжали к пенсионерам за деньгами. Среди 6 задержанных два несовершеннолетних. Им уже исполнилось 16, есть паспорта, и это главное требование их работодателей.

Все собранные у потерпевших деньги курьеры переводили в криптовалюту либо на счета в банках соседних государств.

В милиции отмечают, что с подобными фактами преступной деятельности столкнулись ещё в конце прошлого года. Тогда удалось выйти на организаторов мошеннической схемы и прекратить её.

В этот раз нашлись новые желающие «подзаработать». Орудуют не только в Приднестровье, но и Молдове, России. Личные данные жертв получают из интернета.

Единственный способ уберечься от мошенников – перепроверять любую информацию. Например, если говорят по телефону, что кто-то из близких попал в беду и срочно нужны деньги, необходимо немедленно прекратить разговор и самому перезвонить родственнику, узнать, что случилось.

Предупредите о мошеннической схеме всех своих близких! Аферисты продолжают «атаковать» пенсионеров. Только за 16 мая в управлении внутренних дел города Тирасполь зарегистрировано три новых заявления от потерпевших.

  • Сегодня, 09:11
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