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Украина вступила в киберцентр НАТО

Украина вступила в киберцентр НАТО
Иллюстрация: panorama-images via www.imago-im / www.globallookpress.com

Вступление Украины в киберцентр НАТО не изменит расклад сил в киберпространстве — атаки на российские сетевые ресурсы так или иначе будут усиливаться. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя то, что Украина официально вступила в киберцентр при НАТО — подразделение по вопросам кибербезопасности альянса со штаб-квартирой в Таллине.

По мнению Михайлова, Украина уже давно тайно состоит в подобных структурах НАТО. Более того, не исключено, что натовским специалистам еще самим придется поучиться у украинских хакеров, которые за годы кибермошенничеств и других преступлений в сети против России и ее граждан накопили определенный опыт. Поэтому, приводит слова эксперта Пятый канал, официальным вступлением в киберцентр НАТО Киев просто легитимизировал себя в борьбе с Россией в плане кибератак, сообщает eadaily.com

Михайлов уверен, что в ближайшее время произойдет эскалация конфликта в киберпространстве, однако это случилось бы независимо от вступления Украины в киберцентр НАТО.

«Я думаю, количество кибератак увеличится, но это не связано со вступлением Украины в эту организацию. Я думаю, это прежде всего связано с попытками Запада остановить Россию на Украине. А вступит Украина в какие-либо организации или не вступит — это не имеет никакого значения. Сейчас Запад идет против нас единым фронтом, и количество кибератак увеличивается регулярно», — пояснил политолог.

Каких-то особенных угроз от совместных действий натовских и украинских «боевых айтишников» Михайлов не ждет. И те, и другие всегда работали против России, просто теперь они будут работать коллективно, пояснил эксперт. В любом случае российской стороне есть что противопоставить НАТО и Киеву.

«И у нас IТ-специалисты на месте не сидят. Как боролись, так и будут бороться. Сотни, тысячи атак на те или иные порталы происходят ежедневно, где-то что-то обрушивается, но быстро восстанавливается. Главное, что нет серьезных утечек из стратегических организаций», — подчеркнул Михайлов.

Он отметил, что несмотря на отток части айтишников за рубеж с началом спецоперации, в России достаточное количество специалистов для того, чтобы успешно справляться с угрозами западного «цивилизованного» сообщества в киберпространстве.

  • Сегодня, 09:27
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