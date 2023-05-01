На пульт пожарной охраны города Бендеры 18 мая днём, около половины третьего, поступило сообщение: в селе Гиска на поле виден плотный дым.
На место прибыли два расчёта СВПЧ-2. Выяснилось: на поле горит сухостой и заросли камыша. Сильный ветер разгонял пламя. Оперативно приступив к работе, специалисты предотвратили распространение огня на жилые дома. Никто не пострадал, сообщает пресс-служа МВД ПМР
На локализацию пожара площадью 5 гектаров потребовался один час.
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица.
Специалисты ГУпЧС напоминают: несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.
Будьте внимательны! В случае возникновения пожара обращайтесь на единый номер спасения 101.