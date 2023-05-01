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Бендерские пожарные потушили загоревшиеся заросли камыша в Гиске

Бендерские пожарные потушили загоревшиеся заросли камыша в Гиске
фото: mvdpmr.org

На пульт пожарной охраны города Бендеры 18 мая днём, около половины третьего, поступило сообщение: в селе Гиска на поле виден плотный дым.

На место прибыли два расчёта СВПЧ-2. Выяснилось: на поле горит сухостой и заросли камыша. Сильный ветер разгонял пламя.
Оперативно приступив к работе, специалисты предотвратили распространение огня на жилые дома. Никто не пострадал, сообщает пресс-служа МВД ПМР

На локализацию пожара площадью 5 гектаров потребовался один час.

Инспектор Госпожнадзора установил: причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица.

Специалисты ГУпЧС напоминают: несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Будьте внимательны! В случае возникновения пожара обращайтесь на единый номер спасения 101.

Бендерские пожарные потушили загоревшиеся заросли камыша в Гиске
  • Сегодня, 21:51
  • DTV
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