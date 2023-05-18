Правительства Республики Молдова и Соединенных Штатов Америки подписали Соглашение о либерализации воздушного транспорта в четверг, 18 мая.
Это позволит выполнять прямые рейсы из Кишинева в пункты назначения в Соединенных Штатах Америки и обратно, заявила министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа. Представители США отметили, что Соглашение является важным шагом на пути к увеличению инвестиций в эту сферу, передает moldova1.md
Молдавско-американское соглашение о сотрудничестве в области воздушного транспорта под названием «Открытое небо» имеет стратегическое значение для обоих государств и будет иметь значительный экономический и социальный эффект, заявила министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.
"Сегодня у нас есть возможность подписать Соглашение о сотрудничестве с экономическим, социальным и стратегическим воздействием, которое будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений между нашими государствами, что принесет нам экономические преимущества и, в конечном итоге, улучшит инфраструктуру, мобильность, хорошую связь между нашими авиа операторами.
Выражаю желание, чтобы было как можно больше рейсов из Республики Молдова в Соединенные Штаты Америки и обратно", - заявила Лилия Дабижа.
Со своей стороны, заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма отметил, что для достижения подписания Соглашения была проделана большая работа.
"Так устанавливаются современные связи в сфере авиации между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки, и данное Соглашение поможет авиакомпаниям предлагать пользователям более удобные, доступные и эффективные услуги. Это опирается на уже прочные двусторонние отношения.
Это важный шаг к увеличению инвестиций, к более тесным связям между нашими странами и с точки зрения безопасности, и в смысле помощи усилиям Республики Молдова по обеспечению сильной и прозрачной деловой среды", - сказал Ричард Верма.