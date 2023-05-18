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В Приднестровье обеспокоены участившимися учениями молдавских военных вблизи границ

В Приднестровье обеспокоены участившимися учениями молдавских военных вблизи границ
фото : novostipmr.com

Представители Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавских военных вблизи разделительной Зоны безопасности по Днестру. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков, передаёт ТАСС

"Делегация выразила свою озабоченность в связи с участившимися случаями проведения военных учений, в том числе на полигоне в [селе] Бульбоака", - сказал Беляков. По его данным сразу за учениями, проходившими 15-19 мая, 22 мая начинаются новые. "Опять вблизи Зоны безопасности и ряда населенных пунктов будут разрываться артиллерийские снаряды, будут проводиться маневры и так далее", - отметил он.

Глава приднестровской делегации обратил внимание, что ранее Кишинев отказался от совместных учений миротворческих контингентов России, Молдовы и Приднестровья, мотивируя это "нестабильной региональной обстановкой" и нежеланием беспокоить местных жителей.

Объединённая контрольная комиссия продолжает плановую работу. Миротворческие силы в полном объёме выполняют свои задачи. Обстановка в Зоне безопасности по-прежнему является управляемой и контролируемой.

«Каких-либо эскалаций, передвижения воинских формирований, техники и вооружений у сторон не было, - сообщил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. - Мы видим, что в Зоне безопасности у сторон не появилось дополнительного оружия. По-прежнему идёт взаимодействие с правоохранительными органами. На молдавской территории были изъяты и уничтожены в присутствии военных наблюдателей 2 миномётные мины».

В Приднестровье продолжает действовать «жёлтый» код террористической опасности. В рамках противодействия ей в Зоне безопасности продолжают действовать посты правоохранительных органов Приднестровья. В этой связи делегация Республики Молдова распространила проект решения ОКК по поводу выставления и функционирования этих постов. Олег Беляков заверил, что приднестровская делегация проанализирует представленные предложения и даст молдавской стороне взвешенный ответ.

Делегация Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) настаивает на проведении расследования на уровне Объединенного военного командования, и заявила, что военный комендант ВС РФ в Приднестровье нарушил законодательство Молдовы, сообщает rupor.md

“7 мая российский военный пришел на мемориальный комплекс “Шерпенский плацдарм”, где проходило публичное мероприятие, в униформе с атрибутами, не предусмотренными документами ОКК и запрещенными законодательством Республики Молдова.

За этими провокационными действиями последовала серия манипулятивных комментариев в СМИ в рамках неудавшейся попытки переложить ответственность на сотрудников правоохранительных органов”, — говорится в пресс-релизе Делегации, передает rupor.md

Кишиневская делегация представила заявление, в котором призвала членов ОКК отказаться от контрпродуктивных подходов, ненужных конфронтаций и других действий, способных еще больше накалить рабочую атмосферу на платформе Комиссии.

Инцидент также рассматривается правоохранительными органами Республики Молдова в соответствии с национальным законодательством.

При этом в ходе встречи делегация Республики Молдова неоднократно настаивала на ликвидации всех постов.


  • Вчера, 22:15
  • DTV
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