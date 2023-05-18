Пентагон переоценил стоимость отправленной на Украину военной техники на $3 млрд из-за бухгалтерской ошибки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерства обороны США, пожелавших остаться анонимным, пишет gazeta.ru
По их словам, такое несоответствие было обнаружено при бухгалтерской оценке подсчета стоимости оружия и военной техники, отправляемой Киеву.
В материале указывается, что Конгресс Соединенных Штатов уведомят о корректировке бухгалтерского учета в самое ближайшее время, после того как в Пентагоне досконально изучат ситуацию.
Ранее сообщалось, что из пакета помощи Киеву на сумму в $48 млрд, который конгресс США одобрил в декабре прошлого года, осталось около $6 млрд.
По оценке конгрессменов, деньги на помощь Киеву в американском бюджете закончатся к июлю.
В настоящее время администрация президента США Джо Байдена выделяет на поставки Киеву по несколько сотен миллионов долларов каждые 7-10 дней.