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Изменения правил розничной торговли

Изменения правил розничной торговли

Специалисты Министерства экономического развития инициировали некоторые изменения в правила, регулирующие розничную торговлю в республике. На сегодняшнем заседании Правительства поправки были приняты единогласно.

Данный проект разработан для того, чтобы привести Постановление «Об утверждении комплекса правил, регулирующих розничную торговлю на территории ПМР» в соответствие с нормами законодательства ПМР о специальных налоговых режимах – патентной и упрощённой системах налогообложения.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в нормативном акте теперь закреплено понятие «разрешительный документ, подтверждающий право на применение специального налогового режима».

Актуализировано понятие «продавец». Так, помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализовывать товары на рынке имеют право и физические лица, которые продают собственноручно выращенную сельхозпродукцию. Кроме того, физические лица могут реализовывать на рынке товары, которые ранее приобретали для личного пользования.

Индивидуальным предпринимателям при осуществлении товарно-денежных операций вменяется в обязанность применение онлайн-касс. При этом с юрлицами расчёты должны производиться исключительно в безналичной форме.

Уточнён и такой момент как предоставление в первоочередном порядке места для торговли и специальных площадей для торговли с автомашин. Для этого фермеру необходимо предоставить документ, подтверждающий, что продукция собственного производства.

  • Вчера, 22:33
  • DTV
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