Специалисты Министерства экономического развития инициировали некоторые изменения в правила, регулирующие розничную торговлю в республике. На сегодняшнем заседании Правительства поправки были приняты единогласно.
Данный проект разработан для того, чтобы привести Постановление «Об утверждении комплекса правил, регулирующих розничную торговлю на территории ПМР» в соответствие с нормами законодательства ПМР о специальных налоговых режимах – патентной и упрощённой системах налогообложения.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в нормативном акте теперь закреплено понятие «разрешительный документ, подтверждающий право на применение специального налогового режима».
Актуализировано понятие «продавец». Так, помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализовывать товары на рынке имеют право и физические лица, которые продают собственноручно выращенную сельхозпродукцию. Кроме того, физические лица могут реализовывать на рынке товары, которые ранее приобретали для личного пользования.
Индивидуальным предпринимателям при осуществлении товарно-денежных операций вменяется в обязанность применение онлайн-касс. При этом с юрлицами расчёты должны производиться исключительно в безналичной форме.
Уточнён и такой момент как предоставление в первоочередном порядке места для торговли и специальных площадей для торговли с автомашин. Для этого фермеру необходимо предоставить документ, подтверждающий, что продукция собственного производства.